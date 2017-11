Was in der Oberpfalz beinahe schon zum kulturellen Erbe gehört, feierte am Samstag auch endlich in Franken Premiere: Die Meisterschaft im Witzeerzählen. Im großen Saal der Comödie Fürth wurde der erste Fränkische Witzemeister von einer prominent besetzten Jury gekürt. © Florian Burghardt