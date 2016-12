Politischer Gegenwind für den Schliemann-Umzug

CSU will den bisherigen Standort des Gymnasiums erhalten und dafür die Berufsschule auf dem Wolfsgruberareal ansiedeln - 19.12.2016 06:00 Uhr

FÜRTH - Vor der entscheidenden Sitzung des Stadtrats am Mittwoch (15 Uhr, Rathaus) bezieht die Fürther CSU in Sachen Heinrich-Schliemann-Gymnasium klar Position gegen die Stadtspitze – und bringt eine neue Facette ins Spiel: Sie befürwortet zum einen den Verbleib und die Erweiterung der Schule am bisherigen Standort; zum anderen wünschen sich die Christsozialen auf dem Areal der Wolfsgrubermühle stattdessen einen Neubau für die ebenfalls stark sanierungsbedürftige Ludwig-Erhard-Berufsschule.

Begehrter Standort: Das Areal neben dem markanten Klinkerbau der Wolfsgrubermühle (unten rechts) ist jetzt für eine zweite Schule im Gespräch. © Foto: Skyling



Die bestehenden Gebäude des Heinrich-Schliemann-Gymnasiums (HSG) an der Königstraße sollen nach Ansicht der Christsozialen generalsaniert werden, zusätzlicher Raum in der angrenzenden Feuerwache am Helmplatz entstehen, die in den kommenden Jahren frei wird. „Wir haben uns alle Optionen angeschaut und durchdiskutiert. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand eröffnet für uns diese Variante die bestmögliche Gesamtlösung für die Schullandschaft in Fürth“, so CSU-Fraktionschef Dietmar Helm.

Die Partei stellt sich damit gegen den Vorschlag der Stadtspitze, einen Neubau für das Gymnasium auf dem nicht weit entfernten Wolfsgruberareal unterhalb des Sozialrathauses hochzuziehen. Dort, so argumentiert das Rathaus, könne man eine Lösung „aus einem Guss“ schaffen und alle Erfordernisse eines modernen Schulbetriebs berücksichtigen.

Zwei Chancen

Eine Sanierung im Altbestand dagegen sei mit etlichen Unwägbarkeiten verbunden und belaste Schüler und Lehrkräfte zu stark. Am HSG selbst hatten sich Schulleitung, eine deutliche Mehrheit des Kollegiums und eine knappe Mehrheit der Schüler pro Neubau ausgesprochen.

Die CSU indes fasst nicht allein das Gymnasium ins Auge. „Mit dem Auszug der Feuerwehr und dem Angebot des Wolfsgruberareals wollen wir gleich zwei Jahrhundertchancen für die Fürther Bildungslandschaft ergreifen“, sagt Helm. Angesichts der „prekären Schulraumsituation“ in Fürth müssten beide Grundstücke genutzt werden. Ein Verkauf von Schliemann-Gymnasium und Feuerwehr durch die Kommune, der nach einem Umzug möglich wäre, komme deshalb für seine Partei „nicht in Frage“.

In Helms Augen hätte die von seiner Partei vorgeschlagene Lösung einen weiteren Vorteil: Beide Baumaßnahmen könnten gleichzeitig in Angriff genommen, das dann freiwerdende Grundstück der Ludwig-Erhard-Berufsschule (LES) an der Theresienstraße für eine weitere Schule genutzt werden.

Auch wirtschaftlich hält die CSU diese Variante für sinnvoller, denn: „Die in ihrer Grundsubstanz soliden und gut in Schuss befindlichen Sandsteingebäude von Gymnasium und Feuerwehr bieten für eine Sanierung deutlich mehr Potenzial als das abgewirtschaftete Gebäude der Berufsschule“.

Für das Gelände der LES sei Abriss und Neubau „die sinnvollere Alternative“. Bei Berufsschulleiter Ortwin Mihatsch dürfte die CSU damit offene Türen einrennen. Er hatte sich Ende Oktober gegenüber den FN bereits selbst zu Wort gemeldet und wissen lassen: Er würde einen Neubau an der Wolfsgrubermühle sofort nehmen.

Nicht zuletzt argumentiert Helm mit „städtebaulichem Charme“: Das erste Fürther Gymnasium behalte seinen Standort in der „Geschichtsachse zwischen Rathaus, jüdischem Museum und Stadttheater“. Die Ludwig-Erhard-Berufsschule wiederum bilde mit Ludwig-Erhard-Haus und Wirtschaftsrathaus in unmittelbarer Nähe quasi „eine neue Wirtschaftsachse“.

Attraktive Lage

Fürths Bürgermeister Markus Braun, der für die Schulen zuständig ist, bleibt dennoch bei seinem Nein zu einer Sanierung des Heinrich-Schliemann-Gymnasiums. Der Vorschlag der CSU unterstreicht für ihn, „wie attraktiv das Wolfsgrubergelände als Schulstandort ist“; von Kritikern aus den Reihen der Elternschaft war das in Zweifel gezogen worden.

Eine weitere Sorge immerhin kann Braun aus der Welt schaffen: Erweise sich das Grundstück bei näherer Untersuchung etwa wegen Altlasten als nicht bebaubar, könne man den Kauf rückgängig machen. Das werde im Vertrag so verankert.

WOLFGANG HÄNDEL