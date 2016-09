Polizei am Limit? Politiker schlägt Alarm

FÜRTH - Die Diskussion flammt immer wieder auf: Der bayerischen Polizei fehle es an Personal. Jetzt überschreibt der Landtagsabgeordnete Harry Scheuenstuhl eine Pressemitteilung mit den Worten: "Polizei im Landkreis Fürth am Limit." Der Sozialdemokrat zeichnet ein dramatisches Bild von der Personalsituation der Dienststellen in Stein und Zirndorf. Was ist dran?

Die Zahl der Straftaten sinkt, trotzdem gibt es mehr zu tun: Auch Demonstrationen — wie hier Anfang Juli in Zirndorf — lasten die Polizeidienststellen in Stadt und Landkreis Fürth aus. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Haufenweise Überstunden und unbesetzte Stellen – für den Wilhermsdorfer SPD-Politiker Harry Scheuenstuhl ist die Sache klar: „Die Staatsregierung spart zu Lasten der Sicherheit unserer Bürger!“

Eine Anfrage im Landtag habe ergeben, dass zum Jahresbeginn „über 23 Prozent der Polizistenstellen im Landkreis unbesetzt“ waren. Bis Ende 2015 hätten sich in den Dienststellen Stein und Zirndorf mehr als 6500 Überstunden angehäuft. „Ein besorgniserregender Zustand“, klagt Scheuenstuhl. Im Detail fehlten in der kleinen PI Stein acht Vollzeitstellen zur Sollstärke, in Zirndorf sogar 22. Kann man so überhaupt noch auf Verbrecherjagd gehen?

Peter Messing hat Einblick in das Personalwesen. Bevor er 2011 die Leitung der Polizeiinspektion Fürth übernommen hat, arbeitete er acht Jahre im Sachgebiet Organisation und Dienstbetrieb des Polizeipräsidiums Mittelfranken. Frage an ihn also: Hat Scheuenstuhl Recht? „Es gibt wohl keinen Dienststellenleiter, der nicht gerne ein paar Mann mehr hätte – und die wären auch erforderlich“, sagt Messing. Scheuenstuhls Zahlen müsse man aber schon relativieren.

Die Personalsituation in Bayern sei „insgesamt gut“, die Zahl der Polizisten befinde sich auf einem Höchststand. Allerdings: In der Vergangenheit seien immer mehr Spezialisierungen notwendig geworden, etwa um die Cyber- oder die überregionale Bandenkriminalität (Beispiel Wohnungseinbrüche) zu bekämpfen. Darüber hinaus seien immer mehr Beamte unter dem Dach des Präsidiums zusammengezogen worden. Etwa um als Einsatzzüge bei Fußballspielen oder Demonstrationen zu agieren. Diese Kräfte könnten dazu zwar von jeder PI angefordert werden, fehlten aber im Streifendienst. Bemerkbar mache sich zudem die Arbeitszeitverkürzung der letzten Jahre von 42 auf 40 Stunden. Messings Fazit: Die Polizei müsse dringend wieder ihre Basis, den Streifendienst, stärken, dramatisieren müsse man die Lage aber nicht.

„Hervorragende Quote“

Ähnliches ist aus dem Präsidium Mittelfranken zu hören. Sprecher Peter Schnellinger verweist zunächst auf die „hervorragende“ Aufklärungsquote von 70 Prozent im Landkreis Fürth, wo auch die Straftaten rückläufig seien. Laut Schnellinger sind Scheuenstuhls Zahlen, die auf den Jahresbeginn datieren, nicht mehr aktuell. Die Situation in Fürth stuft er als „problemlos“ ein, in Zirndorf als „ausreichend“. Einzig Stein bereite Sorgen wegen Erkrankungen von Kollegen sowie einer Elternzeit. „Wir sind aber dabei, das zu lösen.“

Bei der PI Stein bestätigt man das. Es gebe Nachbesserungsbedarf, aber zu sagen, die Polizei sei am Limit, halte er für „zu hoch gehängt“, erklärt der stellvertretende Leiter Peter Schweiger auf FN-Anfrage und weiter: „Wir haben gelernt, mit einem kleinen Team zurechtzukommen.“ Bei der PI Zirndorf wollte man sich zum Thema nicht äußern. Personalfragen habe das Präsidium zu beantworten.

Polizeipräsident Johann Rast begrüßt jedenfalls die Absicht von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU), die Polizeikräfte um 2000 Stellen zu verstärken. Trotz rückläufiger Kriminalitätszahlen seien die Aufgaben in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen. Rast nennt unter anderem die Sperrstundenproblematik, die „höhere Beschwerdefreudigkeit“ der Bürger und Streitigkeiten in Flüchtlingsunterkünften.

In einer Mitarbeiter-Zeitschrift des Präsidiums schreibt Rast, er halte die Aufstockung der Stellen für bitter notwendig: „Fast jeder Dienststellenleiter bestätigt mir, dass seine Beamten von Auftrag zu Auftrag hetzen und die Dienstzeit, die für eigene Wahrnehmung oder für eine höhere Ermittlungstiefe (. . .) zur Verfügung steht, immer weniger wird.“

Johannes Alles