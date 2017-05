Polizei durchsucht Wohnung in Fürther Innenstadt

FÜRTH - Aufsehen erregt hat ein größerer Polizeieinsatz in der Nürnberger Straße am Mittwochabend. Auch die Feuerwehr war vor Ort, um bei einer Wohnungsdurchsuchung zu helfen. Laut Polizei gibt es keinen Zusammenhang mit dem bundesweiten Antiterroreinsatz, der an dem Tag gestartet wurde.

Die Feuerwehr half beim Öffnen der Wohnung: Am Mittwochabend hat die Polizei eine Wohnung in der Nürnberger Straße in Fürth durchsucht. Foto: News5



Nachdem just am Mittwoch bekannt geworden war, dass die Bundesanwaltschaft mit einer bundesweiten Aktion gegen mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer der Extremistenmiliz IS vorgeht, waren schnell Spekulationen zu hören, der Einsatz in der Fürther Innenstadt könnte etwas damit zu tun haben: Mehrere Polizei- und Feuerwehrfahrzeuge hatten am Abend ein Mehrfamilienhaus in der Nürnberger Straße, in der Nähe des Babylon-Kinos, angesteuert.

Wie eine Sprecherin der Polizei jedoch auf Nachfrage der Fürther Nachrichten sagte, habe der Fürther Einsatz keinen politischen Hintergrund und damit keinen Zusammenhang mit Ermittlungen gegen terroristische oder rechtsextreme Gruppierungen. Es habe sich "ganz klassisch" um eine richterlich angeordnete Wohnungsdurchsuchung gehandelt; die Feuerwehr habe der Polizei geholfen, sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Den Grund für die Durchsuchung wollte sie mit dem Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht nennen.

Am Mittwoch hatten Razzien in Bayern, Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt für Schlagzeilen gesorgt. Im Visier der Ermittler standen drei Personen mit Verbindungen zum IS.

