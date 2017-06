Polizei erwischt Raser: Mit 106 km/h durch Fürth

Zwei Monate Fahrverbot winken - Kontrollen in der Schwabacher Straße

FÜRTH - Zwei Stunden lang hat die Polizei am Montag die Schwabacher Straße ins Visier genommen. Das Ergebnis: Neun Raser, die deutlich zu schnell unterwegs waren - einer sogar mit mehr als 100 km/h.

Zwischen 10.15 und 12.15 Uhr führte die Polizei am Montagvormittag Geschwindigkeitskontrollen in der Fürther Südstadt durch. Gemessen wurde in der Schwabacher Straße auf Höhe der Straße "Am Stübleacker", nahe dem Barhaus Dillinger.

Neun Verkehrsteilnehmer überschritten das zugelassene Tempo deutlich. Sie müssen zum Teil empfindliche Geldbußen zahlen müssen. Unrühmlicher Spitzenreiter war der 34-jährige Fahrer eines Mercedes. Er fuhr mit 106 km/h in die Messstelle und wird seinen Führerschein voraussichtlich für zwei Monate abgeben müssen.

