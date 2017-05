Polizei fahndet nach Exhibitionisten in Fürth und Stein

FÜRTH/STEIN - Am Samstagabend haben in Fürth und in Stein zwei Männer ihre Geschlechtsteile in aller Öffentlichkeit entblößt. Die Kripo bittet um Hinweise auf die Täter.

Die Polizei sucht einen Exhibitionisten.



Beim Spaziergang in der Grünanlage am Fürther Quellensteg bemerkte eine Frau gegen 19 Uhr einen Mann, der seinen Intimbereich zur Schau stellte und dabei onanierte. Der Unbekannte flüchtete zu Fuß, er soll nach Angaben der Zeugin etwa 25 Jahre alt sein, etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er trug ein beiges T-Shirt, eine kurze schwarze Hose und schwarze Turnschuhe.

Ein weiterer Exhibitionist trat einer Joggerin gegen 20 Uhr in der Gerasmühler Straße in Stein entgegen. An einem Fußweg im Wiesengrund führte er an sich sexuelle Handlungen durch. Dieser Mann ist etwa 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß und ebenfalls schlank. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt mit weißem Aufdruck, einer schwarzen kurzen Sporthose und weißen Turnschuhen.

In beiden Fällen leitete die Polizei eine Fahndung ein – allerdings ohne Erfolg. Wer weiterhelfen kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken, Rufnummer (0911) 21 12 33 33, zu melden.

Unterdessen gelang es den Beamten in Nürnberg, einen Exhibitionisten in Langwasser festzunehmen. Er hatte am Samstagvormittag in der Görlitzer Straße mit heruntergelassener Hose sein Geschlechtsteil in Richtung vorbeifahrender Autos gehalten.

