Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfall in Dambach

Zwei Fahrzeuge gerieten in Kurve aneinander - Schuldfrage unklar - vor 1 Stunde

FÜRTH - Am Montagnachmittag sind in Dambach zwei Autos in einer Kurve zusammengestoßen. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Schäden, über den Unfallverursacher herrscht aber Unklarheit. Die Polizei sucht daher nach Zeugen.

Ein 18-Jähriger war am Montag mit seinem grauen Peugeot 207 Cabriolet gegen 16.30 Uhr auf der Straße "Am Europakanal" in Richtung Zirndorf unterwegs. In einer Linkskurve auf Höhe des Grundig-Areals kam ihm ein 38-jähriger Mann mit seinem grauen 1-er BMW entgegen. Die beiden Fahrzeuge schrammten aneinander entlang, dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, ist allerdings unklar: Beide Unfallbeteiligte stritten es ab, zu weit nach links gekommen zu sein.

Die Verkehrspolizei Fürth bittet daher Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0911 973997-171 zu melden.

