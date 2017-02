Polizei suchte Einbrecher in der Fürther Südstadt

Täter stieg in Bürohaus in Bahnhofsnähe ein - Festnahme auf Tucher-Areal - vor 45 Minuten

FÜRTH - Nächtlicher Polizeieinsatz in der Südstadt: Mehrere Streifenwagen haben am späten Montagabend das ehemalige Tucher-Areal angesteuert. Sie suchten einen Einbrecher.

Die Beamten waren am Montag gegen 23.30 Uhr einem Mann auf den Fersen, den sie für den Tatverdächtigen hielten. Kurz vorher war der Polizei ein Einbruch in ein Bürohaus in der Gustav-Schickedanz-Straße nahe des Hauptbahnhofs gemeldet worden. Zunächst nahm man an, dass sich das Ganze gerade erst ereignet hatte und der Einbrecher noch nicht weit sein konnte. So geriet der Mann in den Fokus. Er wurde auf dem Tucher-Areal festgenommen. Wie sich jedoch herausstellte, hatte er mit dem Einbruch nichts zu tun. Der Tatverdacht habe sich nicht erhärtet, sagte ein Polizeisprecher auf FN-Nachfrage.

Inzwischen gehen die Ermittler davon aus, dass sich der oder die Täter zwischen 21 und 22.30 Uhr Zugang zu dem Gebäude verschafft haben müssen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter Tel. (0911) 21 12 33 33 zu melden.

czi