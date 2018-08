Polizisten nehmen Exhibitionisten in Fürth fest

Der Mann hielt sich in der Gabelsberger Straße auf - vor 1 Stunde

FÜRTH - Am späten Samstagnachmittag nahmen Beamte der Fürther Polizei in der Oststadt einen Exhibitionisten fest. Dieser hatte sich einer jungen Frau in schamverletzender Weise gezeigt.

Der Mann hielt sich gegen 16 Uhr in der Gabelsberger Straße auf, als er der jungen Frau gegenübertrat. Diese verständigte umgehend die Polizei, die den Tatverdächtigen nach kurzer Fahndung festnehmen konnte. Er wurde wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen angezeigt.

