Polka-Party in der Comödie

"Der Popolski-Wonzimmershow": Achim Hagemann trägt den Pop nach Polen

FÜRTH - Nichts als die Wahrheit: "Der Popolski-Wohnzimmershow" enthüllte jetzt auch in der Comödie, wer hinter zahlreichen Welthits steckt.

Da drüben im Plattenbau spielt Bruder Janusz den Bass: In der Rolle des Pawel Popolski klärt Achim Hagemann die Fürther auf, dass im Nachbarland die allergrößten Welthits entstanden sind. © Foto: Markus Kohler



Einst wirkte im hintersten Polen der Musiker Pjotrek Popolski und schuf unzählige unsterbliche Hits. Ja, die ganze Pop- und Rockmusik geht letztlich auf ihn zurück. Nur leider wurden ihm seine Werke gestohlen. Finstere Gesellen wie Mick Jagger, John Lennon, Freddy Mercury oder Prince machten seine Songs zu Welterfolgen. Auch Dieter Bohlen und Howard Carpendale sind üble Diebe polnischen Liedgutes.

Zum Glück aber gibt es Pjotreks wackere Erben, die als "Der Familie Popolski" auftreten und die Dinge richtigstellen. Mit diesem irrwitzigen Plot zieht der Recklinghäuser Musiker und Komponist Achim Hagemann — bekannt durch gemeinsame Auftritte mit Hape Kerkeling und "Hurz"-Pianist — seit 2008 durch die Lande. Er lässt die Evergreens in Polka-Versionen erklingen und setzt auf schräge Arrangements. Inzwischen ist der erfolgreichen Popolski-Show "Der Popolski-Wohnzimmershow" gefolgt.

In der Rolle von Enkel Pawel Popolski hat Hagemann die Originalmöbel aus Opas Wohnzimmer eingepackt und tritt mit ranzigem Sessel, braunem Couchtisch, staubiger Stehlampe und Familien-Fotoalbum an, um den Deutschen den Beat aus dem schönen Zabrze zu bringen — mit Kofferschlagzeug, Piano und viel Wodka. Anders als bei der großen, früheren Show mit bis zu 14 Musikern steht Hagemann diesmal alleine auf der Bühne, nur seine Cousine Dorota Popolski (Iva Buric Zalac), die wunderbare x-malige Miss Zabrze, begleitet ihn. Unter anderem zwecks Männersuche. Die Gäste lernen, wie durch Opas Beobachtung von Naturgeräuschen ein ganz neuer Stil entstand, "der Rapsmusik". Und, "der wissen der Wenigste", die Polka ist jeder anderen Musik haushoch überlegen.

Hagemann setzt in dieser ruhigeren Variante des Popolski-Rummels auf Stand-up-Comedy und erzählt seine musikalischen Geschichten aus dem Kohlerevier, wobei er kein Polen-Deutschland-Klischee und keinen Kalauer auslässt. Gutgelaunt liest er und würzt den Auftritt hin und wieder mit einem Songbeispiel. In der zweiten Hälfte kommt Dorota hinzu, dann wird auch live aus dem Plattenbau Bruder Janusz am Bass zugeschaltet. "I’ve got the Power" beziehungsweise "I’ve got the Polka".

Bald herrscht Hochstimmung, wozu der ausgeschenkte Wodka reichlich beiträgt. Das Verblüffende an diesem Abend ist seine Aktualität, denn Hagemanns Verortung sämtlicher zivilisatorischer Errungenschaften in Polen wirkt wie eine Satire auf den derzeit grassierenden Nationalismus im Nachbarland, wie ein böser Kommentar zur Politik der regierenden PIS-Partei. Obwohl es doch eigentlich darum geht, wie Deutsche die Polen sehen. Doch mit Wodka und Polka lässt sich auch das überstehen.

CLAUDIA SCHULLER