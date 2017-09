Praller Spielplan: Diese Künstler kommen in die Comödie

FÜRTH - Gute Bekannte, neue Entdeckungen und überraschende Begegnungen: Die Spielzeit 2017/18 wartet in der Comödie Fürth mit einem breit gefächerten Programm auf, das Lachen garantiert, Erleuchtung ermöglicht und vor allem Spaß machen soll. Auf der Bühne stehen werden zum Beispiel Otto Schenk, Gankino Circus oder Monika Gruber. Ein Blick auf den prallen Spielplan.

Einen interessanten Mix verspricht die Spielzeit 2017/18 in der Comödie Fürth. Foto: Michael Meier



"Charleys Tante" war die Erste und mit ihr glückte der Comödie bereits ein Spielzeitstart nach Maß. Die neue Boulevard-Produktion bringt nicht nur einen Komödien-Klassiker, sondern auch die Hits der 60er zurück. Ein Jahrzehnt, in dem Otto Schenk als Regisseur an der Wiener Staatsoper seinen Durchbruch feierte. In der Comödie wird der unglaublich vielseitige 87-Jährige über "Perlen des Humors" (1. November) plaudern.

Nicht nur die 60er, sondern obendrein noch die 40er, die 50er und die 70er präsentieren die Tonic Sisters am 20. Oktober. Die Damen interpretieren "In Concert" zeitlose Songs, selbstverständlich in ihrem ganz eigenen Sound und im perfekten Outfit. "Weltmeisterinnen – Gewonnen wird im Kopf" (24. Oktober) versichert die Kabarettistin Lisa Fitz. Wer wollte ihr da widersprechen?

Vielleicht Özcan Cosar? Der deutsch-türkische Comedian, Schauspieler und Moderator stellt fest: "Du hast dich voll verändert" (28. Oktober). Ein Solo-Programm, mit dem er zum ersten Mal in der Comödie auftritt. Wenn Christoph Kuch am nächsten Tag lässig klarstellt: "Ich weiß" (29. Oktober), dann geht es allerdings um Mental-Magie. Ein faszinierendes Metier, das der 42-Jährige "mit Stil und Köpfchen" beherrscht.

Der Münchner Max Uthoff. Foto: Foto: Neumeister



Wer gerne die Wahl hat, kann jetzt noch ins Comödien-Abo einsteigen: Zu vier festen Vorstellungen kommen dabei zusätzlich drei Favoriten, die aus 14 verschiedenen Angeboten frei zusammen gestellt werden können. Mit dabei sind zum Beispiel Los Dos Y Companeros die ultimativ fordern: "Mia woll’n Bewegung" (2. und 6. November). Oder Elke Wollmann und Beatrice Karl, die einen Liederabend rund um eine Legende aus Paris gestalten: "Hommage an Edith Piaf" (22. November, 7. Januar und 20. Februar).

World of Lehrkraft

Möglicherweise denkt, wer sich amüsieren will, nicht auf Anhieb an Heiteres von Lehrkörpern. In der Comödie wird der Gegenbeweis angetreten. Da ist zum einen Lehrer Schröder, der die "World of Lehrkraft" vor den Augen des staunenden Publikums enthüllt (9. Januar). Bastian Bielendorfer hat erkannt: "Das Leben ist kein Pausenhof" (10. Januar).

Der Wiener Otto Schenk. Foto: Foto: Schell



Christine Eixenberger weiß dagegen alles über die "Lernbelästigung" (7. Februar) zwischen den dringend benötigten Pausen. Zum pädagogisch inspirierten Kabarett-Quartett im Comödien-Spielplan gesellt sich noch Han’s Klaffl hinzu, der seine ganz persönliche "Restlaufzeit" (23. bis 25. Januar) vorstellt. Sein Motto: "Unterrichten bis der Denkmalschutz kommt". Andreas Hock verbindet zuvor eine Lesung mit einer grundsätzlichen Frage: "Bin ich denn der Einzigste hier, wo Deutsch kann?" (14. November).

"Ein Abend mit Volker Heißmann und Thilo Wolf" (13. bis 18. März und 12. bis 17. Juni) bringt zwei Künstler aus Fürth zusammen. Das neue Programm von Sänger und Entertainer Volker Heißmann wird von den zehn Musikern der Thilo Wolf Small Band live begleitet. Martin Rassau beschert mit den Gebrüdern Sing Besinnliches und kündigt an: "Lasst uns froh und nüchtern sein" (13. Dezember).

Aus Dietenhofen reisen die Musiker von "Gankino Circus" an. Das virtuose Vier-Mann-Orchester offeriert "Irrsinn und Idyll" (17. November). 2018 stellen sich die Jungs dann mit der Franken-Premiere ihres frischen Werks in der Comödie vor (26. Januar). Nach ihrem Auftritt im Großhabersdorfer Naturbad besingen "Viva Voce" am 23. November und vom 5. bis 8. März ihr "Ego". Und am 15. Februar rechnet Max Uthoff in seiner "Gegendarstellung" mit gesellschaftlichen Fehlentwicklungen ab.

In der Stadthalle

Zum prallen Programm in der Comödie — die Abendvorstellungen starten hier übrigens in der Regel um 19.30 Uhr — kommen Veranstaltungen in der Fürther Stadthalle. Monika Gruber stellt dort zum Beispiel ihr top-aktuelles Programm "Wahnsinn" vor. Ihr Auftritt im November ist bereits ausverkauft, aber es gibt einen Zusatztermin (26. Januar, Vorverkauf beginnt am 11. November, ab 9 Uhr). Auch Hagen Rether wird in die Stadthalle kommen, sein Programm (26. November, 20 Uhr) heißt vielsagend: "Liebe".

