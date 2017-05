Pralles Programm im Fürther Grünen

Am 14. Mai lockt der Tag der Artenvielfalt zur kleinen Mainau - vor 21 Minuten

FÜRTH - Ein buntes Kaleidoskop bietet der Tag der Artenvielfalt Naturliebhabern in Fürth.

Auch den BN-Schaugarten kann man beim Tag der Artenvielfalt besichtigen. © Günter Distler



Unter dem Motto "Da läuft was in der Stadt" lädt die Kommune gemeinsam mit dem Bund Naturschutz (BN) und weiteren Kooperationspartnern am Sonntag, 14. Mai, von 10 bis 16 Uhr an der kleinen Mainau ein. Führungen und Informationsstände geben einen Einblick in die bunte und interessante Welt der Tiere und Pflanzen.

Los geht es jedoch schon am Vortag um 20.30 Uhr mit einem Fledermausspaziergang durchs Pegnitztal. Am Veranstaltungstag können um 8 Uhr heimische Vogelarten in ihrem Lebensraum beobachtet und anhand ihres Gesangs bestimmt werden.

Nach der Eröffnung um 10 Uhr durch den OB, der um 10.30 Uhr zudem einen Mäusebussard fliegen lässt, und den Vorsitzenden des örtlichen BN geht es um 10.30 Uhr mit einer Wildkräuterwanderung weiter. Ebenfalls um 10.30 Uhr berichtet der Fischereiverein an der Pegnitz über das Leben in und am Wasser.

Über Heilquellen informiert ab 11 Uhr der Rundgang "Rund um die König-Ludwig-Quelle", um 11 und 14 Uhr gibt es bei einem Spaziergang Wissenswertes über Insekten zu erfahren. Um 12 und 15 Uhr lädt der Kneippverein zu einer Führung durch den Heilkräutergarten ein und gibt Einblick in Wasseranwendungen. Welche Strategien Bäume entwickeln, um sich den Untergrund zu erschließen, ist Thema eines Rundgangs um 12.30 Uhr, um 13 Uhr gibt es Informationen über die Entstehungsgeschichte des naturnahen BN-Schaugartens.

Kinder, die sich in der Zubereitung von Zauberlimonade und Kräuterbutter ausprobieren möchten, haben dazu um 13.30 Uhr Gelegenheit, während um 14 Uhr der Biber im Pegnitztal in den Fokus rückt. Was Hummeln mit dem Fürther Stadtwappen zu tun haben und welche Kulturpflanzen nur von den Insekten bestäubt werden, diese Fragen werden um 15 Uhr beantwortet. Außerdem lädt der Kleingartenverein Sonnenhügel ab 11 Uhr zum Tag der offenen Gartentür mit Vorträgen, einer Pflanzen- und Gartenbücherbörse und einer ab 15 Uhr offenen Bühne ein.

