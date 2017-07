Am Freitagabend stieg dichter Rauch aus der "Pechhüttn" in Fürth. Die Feuerwehr konnte das Feuer in der Schwabacher Straße Ecke Karolinenstraße aber schnell löschen. Verletzt wurde laut Polizei niemand, denn das denkmalgeschützte Gebäude steht seit Jahren leer.

Wie in vielen anderen Schulen wurden auch am Heinrich-Schliemann-Gymnasium die Abiturienten geehrt. In der Zirndorfer Paul-Metz-Halle nahmen die Schüler ihre wohlverdienten Zeugnisse in Empfang.