Premiere: Miss und Mister Fürth gesucht

Wahl am 17. Juni auf der Dachterrasse der Neuen Mitte — Ab sofort bewerben - vor 1 Stunde

FÜRTH - In Nürnberg gibt es schon lange eine Miss-Wahl. Mitte Juni werden nun erstmals eine Miss und auch ein Mister Fürth gekürt. Junge Frauen und Männer können sich jetzt bewerben. Die Sieger dürfen davon träumen, Miss oder Mister Germany zu werden.

2018 könnte auch Miss Fürth dabei sein: Unser Bild zeigt Kandidatinnen zur Wahl der "Miss Germany" am 28. Januar 2017 im Europa-Park in Rust mit einem Selfie-Stick. Foto: Patrick Seeger/dpa



Die Wahl in Fürth steigt am Samstag, 17. Juni, ab 19 Uhr auf der Dachterrasse "Terrazza" in der Neuen Mitte. Bei schlechtem Wetter steht der 1. Juli als Ersatztermin bereit.

Die Damen präsentieren sich in zwei Durchgängen: im Abendkleid und im Bikini. Das obligatorische Interview, bei dem sie ihre Schlagfertigkeit unter Beweis stellen müssen, darf ebenfalls nicht fehlen. Gegen 22.30 Uhr steht die Siegerehrung im Dirndl an.

Junge Frauen, die sich bewerben wollen, müssen die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, zwischen 16 und 28 Jahre alt sowie ledig und kinderlos sein. Das Alter der Herren liegt zwischen 16 und 35 Jahre.

Unter allen Bewerberinnen werden zehn Teilnehmerinnen ausgewählt. Eine Wildcard kann man sich bereits vorab sichern: Am Samstag, 27. Mai, vergibt Hauptsponsor Möbel Höffner beim Foodtruck Festival auf dem eigenen Gelände in Fürth einen Startplatz für die Miss-Wahl. Interessenten können sich in der Zeit von 12 bis 18 Uhr am Stand von Radio Energy bewerben.

Sechs Jury-Mitglieder stehen für den 17. Juni fest: Tina Daosri, Finalistin der Wahl Miss Germany 2017, Thomas Malter, Frankens bekanntester Taxifahrer, Veranstalter Filip Roj, Simone Leuchauer von Möbel Höffner in Fürth, Tenor Alexander Herzog und Flo Kerschner von Radio N1. Dazu gesellen sich zwei bis drei weitere Jurymitglieder, deren feste Zusage noch aussteht.

Miss Fürth erhält als Preis unter anderem eine Handy-Uhr von pearl.tv, ein Bleaching und eine professionelle Zahnreinigung im Wert von zirka 500 Euro, außerdem Haarprodukte und zwei Tageskarten für den Europa-Park in Rust.

Die Sieger nehmen an der Wahl zu Miss & Mister Bayern teil und haben dort die Chance, sich für den Bundesentscheid 2018 im Europapark Rust zu qualifizieren.

Wer an der Miss-Wahl in Fürth teilnehmen will, bewirbt sich per Mail an c.fischer@missgermany.de

fn