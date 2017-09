Priestermangel: Kirche will sich mehr auf Laien stützen

FÜRTH - Es fehlt an Priestern, und auch die Kirchgänger werden weniger: 500 Jahre nach Luther plant die katholische Kirche in Fürth eine Reformation in eigener Sache. In Stadt und Landkreis kündigen sich tiefgreifende Veränderungen an. Bei einer Konferenz Ende September sollen alle Einrichtungen auf den Prüfstand kommen.

Blick in den Gottesdienst in der ältesten katholischen Kirche der Fürther Innenstadt: Unsere Liebe Frau. © Anestis Aslanidis



Tabus gibt es für Dekan André Hermany nicht. Den Personalengpass begreift er als Chance zur Runderneuerung überholter Strukturen. Kräftig entstauben und modern aufmöbeln will er die katholische Kirche in Stadt und Landkreis. Rückendeckung bekommt er dabei vom Dekanatsrat, dem Sprachrohr der Gläubigen, und auch beim Erzbischof in Bamberg rennt er offene Türen ein.

Nur noch drei Priester für acht Gemeinden

Zum Handeln zwingt die Tatsache, dass in den nächsten Jahren ein Drittel bis die Hälfte der Priesterstellen nicht mehr besetzt werden können. Bis 2019 müssen daher die bislang fünf Seelsorgebereiche in der Stadt zu einem einzigen zusammenfasst werden. Nach dem neuen Stellenplan sollen dann nur noch drei statt der bisher fünf Priester und drei Pastoralreferenten die acht Fürther Kirchengemeinden betreuen. Und auch im Landkreis soll die Kooperation von Gemeinden vorangetrieben werden.

Abstriche an der Zahl der Gemeindeangebote und Gottesdienste soll es gleichwohl nicht geben. Ein Kunststück, das nur mit Hilfe von Ehrenamtlichen möglich ist. Ausgebildete Laien sollen nach Hermanys Vorstellungen etwa Andachten und Wortgottesdienste unter der Woche halten oder auch Beerdigungen übernehmen.

"Schon jetzt können wir kaum noch jedem Wunschtermin für Trauerfeiern Rechnung tragen", erläutert der Dekan. Dass als Ersatz oft Freiredner engagiert werden, missfällt dem Kirchenmann. Gemeinde- und Pastoralassistenten, sowie speziell geschulte Lektoren und Kommunionshelfer könnten diese Rituale doch ebensogut zelebrieren. Im Dekanat gibt es bereits über 50 Wortgottesdienstleiter, die auch Andachten in Seniorenheimen halten können.

Offen nachgedacht wird seit Monaten auch über neue Formen der Kirche. Offener soll sie werden, von Schwellen befreit, damit sie neue Anziehungskraft entwickeln. Symbolträchtiges Flaggschiff dafür soll ausgerechnet die älteste nachreformatorische Fürther Innenstadtkirche werden: Unsere Liebe Frau. Wenn Pfarrer Andreas Eckler in einem Jahr in Ruhestand geht, ist die Neubesetzung seiner Stelle für Hermany kein Muss mehr.

Kirche als Veranstaltungsort

Das 1928 eingeweihte Gotteshaus, dessen Bau auch spendable Fürther Juden und Protestanten ermöglicht hatten, soll zu einem geistlichen Zentrum werden. Zu einer Begegnungsstätte, in der auch Vertreter anderer Religionen neuen Impulse geben können, in der nicht nur klassische Gottesdienste Platz haben. Obendrein für neue Medien geöffnet, digitalisiert und mit einer Projektionsleinwand ausgestattet. Als Vorbild hat André Hermany die Nürnberger St. Klara-Kirche vor Augen, die sich von einer in seinen Augen "düsteren Bauernkirche" zu einer hellen Veranstaltungsstätte gemausert habe.

St. Michael in Wilhermsdorf könnte nach den Vorstellungen von Dekan André Hermany profanen Zwecken wie Konzerten zugeführt werden. © Heinz Wraneschitz



Dass die Stadt, wie berichtet, den Platz zwischen Kirche und Stadttheater im Zuge der Generalsanierung der Königstraße ansprechend gestalten will, kommt dem Cadolzburger gerade Recht. Einen zentralen Anziehungspunkt wie den Potsdamer Platz in Berlin wünscht sich der Dekan im Kleinformat auch für Fürth.

Abstriche am Gottesdienstangebot soll es auch in ULF nicht geben. Damit sich dies mit dem Treffpunktcharakter verträgt, müsste ein Teil des Kirchenraumes abgetrennt werden. Etwa durch eine Glaswand, wie es in anderen Gotteshäusern bereits vorgemacht wurde. Dann könnte hier zum Beispiel der für alle Religionen offene Innenstadttreff "mittendrin" des katholischen Citypastorals untergebracht werden, wenn der Mietvertrag in der Blumenstraße 2 ausläuft.

Konzerthalle oder Probenraum?

Auch im Landkreis sieht der Dekan Entwicklungsmöglichkeiten zu mehr Effizienz im Zuge weiterer Kooperationen der Kirchengemeinden. Das betrifft vor allem die Gemeinde in Wilhermsdorf. Ihr Gotteshaus ist, so Hermany, ohnehin viel zu groß und wird viel zu selten benutzt.

Der Dekan zieht deshalb in Erwägung, ob man den Bau schon aus Kostengründen nicht für andere Zwecke besser nutzen könnte. Etwa als Konzerthalle und Probenraum für Musikgruppen. Bedarf dafür gebe es in Wilhermsdorf allemal. Wenn sich die Gemeinde mit diesem Gedanken anfreunden kann, müsste das Gotteshaus allerdings offiziell entweiht werden. Platz für Gottesdienste gibt es im Gemeindehaus. Auch das Vermieten nicht mehr benötigter Pfarrhäuser zieht der Dekan in Erwägung. Für Hermany gilt es, "von vielen gewohnten Dingen Abschied zu nehmen", aber auch Neues auf die Beine zu stellen. Unter veränderten Rahmenbedingungen müsse weiterhin qualitativ gute Arbeit geleistet werden.

Transparenter Prozess

Dekanatstatsvorsitzende Cornelia Kimberger lobt den seit einem Jahr laufenden "transparenten" Entscheidungsprozess. Man wolle nicht warten, bis aus Bamberg Vorgaben kommen, sondern die nötige Umstrukturierung vor Ort selbst gestalten. Vom Erzbischof hat Hermany bisher nur positive Rückmeldungen bekommen.

Auch der stellvertretende Dekan Werner Kraus spricht sich im Zeichen des beträchtlichen Rückgangs hauptamtlicher pastoraler Mitarbeiter für die stärkere Übernahme von Verantwortung durch Ehrenamtliche aus. Manches müsse ohne Pfarrer gehen. Kraus denkt da an Wortgottesdienste an Samstagen. Hermany stellt auch die herkömmlichen Gottesdienstzeiten in Frage. Weshalb sie immer am Vormittag gefeiert werden müssen, wenn Paare und Familien die Zeit fürs gemeinsame Frühstück nutzen könnten, will ihm nicht einleuchten. Er kann sich Messen durchaus auch am Sonntagnachmittag vorstellen.

ULF ist mit über 4000 Gemeindeangehörigen die fünftgrößte katholische Gemeinde in Stadt und Landkreis. Noch größer sind Oberasbach (5400), Zirndorf (6180), Christkönig (6700) und St. Heinrich (7090). Am unteren Ende der Skala rangieren Wilhermsdorf (2250), Burgfarrnbach (2000) und Mannhof (1100).

