Prima Einsatz im Fach Erste Hilfe

Großhabersdorfs Jugendrotkreuz im Landeswettbewerb erfolgreich - vor 24 Minuten

GROSSHABERSDORF - Unter dem Motto "70 Jahre Herzklopfen" hat sich der Nachwuchs des Bayerischen Jugendrotkreuzes beim Landeswettbewerb in Tüßling gemessen. Hervorragend platzieren konnte sich eine Gruppe aus Großhabersdorf. Sie holte sich den dritten Platz der Stufe 1.

Prima Ergebnisse erzielte das Jugendrotkreuz Großhabersdorf in Tüßling. © Foto: Heike Harenberg



Über 300 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus 40 Wettbewerbsgruppen hatten sich qualifiziert. Ein simulierter Absturz bei einer Flugzeug-Show stand im Mittelpunkt der Praxisübungen. Das Leistungsspektrum war breit gefächert, es reichte von praktischen Übungen über Wissensfragen bis zu kulturellen, sozialen und musischen Stationen. Außerdem waren Teamfähigkeit, Schnelligkeit und Geschicklichkeit gefragt. Die Gewinner der einzelnen Stufen qualifizierten sich für den Bundeswettbewerb im Oktober in Ludwigsburg. Für die Großhabersdorfer sprang in Tüßling immerhin ein guter dritter Platz in Stufe 1 heraus, am Ende fehlte den Neun- bis Elfjährigen nur ein halber Punkt auf Rang zwei. Das zweite Großhabersdorfer Team kam in Stufe 3 (ab 17 Jahren) auf Platz vier.

"Das macht uns stolz"

Die Veranstaltung ist mit 400 Personen die wichtigste dieser Art in Bayern. Sonja Erben, Vorsitzende des Bayerischen Jugendrotkreuzes (BJRK), sagte mit Blick auf das zeitgleich gefeierte 70-Jährige des Verbands: "Wir machen uns für die Interessen von Kindern und Jugendlichen stark und sind dankbar, so vielen Menschen helfen zu können. Das verbindet uns und treibt uns an. Und es macht uns auch ein bisschen stolz."

Das BJRK ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe. Die Rotkreuz-Grundsätze und die Erste Hilfe sind unter dem Slogan "Wir helfen – das verbindet" seit 1947 Programm.

Weitere Informationen zum BJRK und zu lokalen Gruppen unter www.jrk-bayern.de

fn