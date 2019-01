Proben für den Ernstfall: Polizei simuliert Amoklauf

Täglich sind 120 Beamte im Einsatz in Fürth - geschossen wird mit Platzpatronen - vor 1 Stunde

FÜRTH - Im Falle eines Amoklaufs sind vor allem die ersten 30 Minuten entscheidend, in denen die Streifenpolizisten noch auf sich alleine gestellt sind, bevor die Spezialkräfte eintreffen. Genau für diese Phase trainiert die Polizei derzeit in Fürth - in einem leerstehenden Bürogebäude.

Bilderstrecke zum Thema Amok-Szenario: Großangelegte Übung der Polizei in Fürth Vier Tage lang trainieren Hunderte Polizeibeamte für einen Ausnahmefall: Im Fürther Vorort Stadeln spielen Streifenpolizisten durch, wie sie sich im Fall eines Amoklaufs verhalten. Es geht vor allem um die ersten Minuten, in denen sie auf sich allein gestellt wären, bis Spezialkräfte anrücken. Täglich sind 120 Beamte aus Fürth, Zindorf, Stein, Nürnberg-West und von der Verkehrspolizei gefordert.



ama