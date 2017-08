Promis zeigen Fürth: Auf zum Verführungsmarathon

FÜRTH - Nürnberg ist traditionell federführend und stellt den Löwenanteil, doch Fürth ist wieder sehr stattlich im Programm vertreten: Bei den Stadt(ver)führungen, dem größten Führungsmarathon Deutschlands, gehen 82 der 412 Veranstaltungen in der Kleeblattstadt über die Bühne.

Singend durch Fürth: Das Angebot gab es bereits im vergangenen Jahr, es ist nun erneut im Programm. © Hans-Joachim Winckler



Vom 22. bis 24. September geht der beliebte Führungsmarathon über die Bühne - diesmal unter dem Motto "Zeichen und Wunder". Türmchen mit den Umhängebändern und das Programmheft für die Stadt(ver)führungen gibt es unter anderem beim Ticket-Point in der Geschäftsstelle der Fürther Nachrichten, Schwabacher Straße 106. Für Abonnenten mit ZAC-Karte kostet es hier im Vorverkauf bis 21. September nur 6,40 statt regulär acht Euro. Geöffnet ist Montag bis Donnerstag 8 bis 18 Uhr, Freitag 8 bis 16 Uhr und Samstag 9 bis 12 Uhr.

Das Türmchen ist die Eintrittskarte für beliebig viele der insgesamt über 900 Termine. Bei Führungen, die mit dem Symbol A gekennzeichnet sind, ist jedoch eine Anmeldung erforderlich. Da die Plätze begrenzt sind, werden hier gesonderte Karten benötigt, je Türmchen kann man maximal fünf verschiedene Angebote dieser Art buchen. Die Anmeldetickets gibt es ab dem 15. September um 16 Uhr in der Tourist-Information Fürth am Bahnhofplatz sowie online mit dem dazugehörigen Kennwort, das man beim Kauf eines Türmchens erhält. Resttickets gibt es am Veranstaltungswochenende nur bei der Tourist-Information und im Infozelt am Sebalder Platz in Nürnberg.

Programmhefte liegen in den Vorverkaufsstellen aus und können im Internet unter http://www.stadtverfuehrungen.nuernberg.de heruntergeladen werden. Zu den 61 Anbietern gehören heuer unter anderem die Gästeführer- und führerinnen der Fürther Tourist-Information und von Geschichte Für Alle, die Museen der Stadt. Aber auch ehemalige und aktive Stadträte, Autoren, die SpVgg Greuther Fürth, die Comödie sowie zahlreiche weitere Institutionen, Vereine, Geschäfte und Persönlichkeiten tragen zum Gelingen bei.

Geführt von Martin Rassau und OB

Zu den prominenten Stadt(ver)führern zählt neben dem Kabarettisten Martin Rassau, der einen komödiantischen Spaziergang mit Lesung plant, der Oberbürgermeister von Fürth: Thomas Jung wird höchstpersönlich seinen Amtssitz, das Rathaus, und dessen 150-jährige Geschichte vorstellen.

Petra Guttenberger, Fürther CSU-Abgeordnete im bayerischen Landtag, lädt zu ihren Lieblingsplätzen in der Stadt ein. Darüber hinaus spüren die ehemalige SPD-Stadträtin Meta Zill und ihre noch aktive Kollegin von den Grünen, Dagmar Svoboda, Zeichen in den Stadtvierteln nach, in denen sie aufgewachsen sind.

Haupttribüne und Denksport

Zahlreiche neue Angebote finden sich im Tourenspektrum: Im Zeichen des Sports steht die Führung durch den Sportpark Ronhof mit seiner neuen Haupttribüne. Wer eher zum Denksport Bridge neigt oder ihn näher kennenlernen möchte, hat dazu bei der Führung "Die Bridge-Stadt Fürth" Gelegenheit. Und wenn die Gedanken lieber zur Ruhe kommen sollen, bietet sich der Gang zur Qigong-Lehrerin Rosmarie Waniek an. Radler können mit den Grünen-Stadträten Harald Riedel und Philipp Steffen erkunden, welches Fahrradwunder die Kleeblattstadt braucht.

Doch auch altbekannte Stadt(ver)führer aus den Vorjahren sollen unter neuem Motto zum Führungsmarathon beitragen. So können sich Besucher mit Reinhard Scheuerlein vom Bund Naturschutz auf die Suche nach "wundersamen Erscheinungen am Abend" — den Fledermäusen nämlich — begeben. Die Kirchenführer von St. Michael laden ein, ganz andere Zeichen und Wunder rund um die Kirche zu entdecken. Und Eva Brütting, Direktorin der Comödie Fürth, widmet sich den Wundern der Theaterwelt und berichtet über die Geschichte des Hauses.

Autoren geben Kostproben

Im außergewöhnlichen Untergrund-Ambiente des Grüner-Bräu-Kellers findet die Ausstellung des Künstlers Patrick Preller statt. Preller verspricht, aus dem dunklen, feuchten Keller eine Wunderkammer entstehen zu lassen. Zudem tritt hier der Seemanns-Chor Nürnberg auf. Er setzt die "Zeichen und Wunder in der Seefahrt" musikalisch in Szene.

Mit von der Partie sind auch beliebte Autoren: Josef Rauch und Veit Bronnenmeyer geben im Logenhaus Kostproben aus ihren Kirchenkrimis, während Ulrich Haas seine Lesung "Mittelfranken morden anders" an passender Stelle, im Kriminalmuseum, hält.

Technikbegeisterte kommen bei einer Führung im Metroplex-Kino auf ihre Kosten, Kinder sind bei den Spaziergängen mit Märchenerzählerinnen in der Natur gut aufgehoben. Wer Spaß am Singen hat, sollte "Sing mit Fürth!" nicht verpassen.

