Protest gegen AfD in Fürth: Fahrraddemo geplant

Beatrix von Storch heute in Burgfarrnbach - Bündnis gegen Rechts hofft auf viele Demonstranten - vor 35 Minuten

FÜRTH - Am heutigen Montag kommen AfD-Vertreter in Burgfarrnbach zu einer Wahlkampfveranstaltung zusammen, darunter Beatrix von Storch, Europaabgeordnete und stellvertretende Bundesvorsitzende der AfD. Das bleibt in Fürth nicht ohne Protest: Das Bündnis gegen Rechtsextremismus und Rassismus ruft zu einer Fahrraddemo auf.

Beatrix von Storch kommt am Montag zur AfD-Veranstaltung nach Fürth. Sie stehe für ein antiquiertes Frauenbild und rassistische Hetze, betont das Bündnis. © dpa



Die Auftaktkundgebung des Bündnisses gegen Rechts beginnt um 17 Uhr an der Gedenkstätte für die Fürther Nazi-Opfer Benario und Goldmann an der Uferpromenade. Im Anschluss an die Fahrraddemo findet ab 18 Uhr eine Kundgebung vor der Eventhalle in der Siegelsdorfer Straße 19 in Burgfarrnbach statt.

Von Storch stehe für den "sozial-chauvinistischen, rassistischen und anti-feministischen Kurs der AfD", heißt es in der Ankündigung. Die Politikerin hatte 2016 für bundesweites Entsetzen gesorgt, als sie sagte, dass an der Grenze notfalls auch auf Frauen und Kinder geschossen werden müsste, wenn Flüchtlinge nicht davon abzuhalten seien, ins Land zu reisen.

