Prozessbeginn: Obdachloser in Fürth fast totgeschlagen

Zwei Männer prügelten auf den Mann ein, um an sein Geld zu kommen - vor 1 Stunde

FÜRTH - Eine brutaler Raubversuch im Fürther Sandler-Milleu beschäftigt seit Mittwoch das Nürnberger Schwurgericht: Zwei Männer (45 und 40 Jahre) sollen im November einen Saufkumpan fast totgeschlagen haben, um an sein Geld zu kommen.

Laut Anklage prahlte der 57-jährige Geschädigte in der Fürther Trinker-Szene damit, dass er Schecks im Wert von über 500 Euro von den Ämtern bekommen habe. Zwei flüchtige Bekannte tauchten an der Schlafstelle des obdachlosen Mannes, an einem Seitenportal der Auferstehungskirche im Fürther Stadtpark auf. Dort kam es zu einer Auseinandersetzung: Der ältere der beiden Angeklagten soll das Opfer geschlagen und getreten haben. Als die Polizei kam, flüchteten die beiden Angeklagten mit dem Rucksack des 57-Jährigen.

Der Geschädigte kam unter anderem mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Er musste im Anschluss operiert werden und lag wochenlang in der Klinik und wurde anschließend in einer Reha-Einrichtung aufgepäppelt. Bis heute leidet der Mann unter einem Druckgefühl im Kopf und muss Schmerzmittel nehmen. Die beiden Männer sind wegen gemeinschaftlich versuchtem Totschlag, gemeinschaftlichem schweren Raub und versuchtem Raub mit Todesfolge angeklagt.

Laut dem Opfer war jedoch der ältere der beiden Angeklagten der Haupttäter: Der 45-Jährige soll ihm mit Springerstiefeln an den Füßen gegen den Kopf getreten haben. Für den Prozess sind drei weitere Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte am 7. August fallen.

Clara Grau