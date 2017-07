Prunkvolle Operette

Ein beeindruckender "Graf von Luxemburg" in Fürth - vor 1 Stunde

FÜRTH - Eine Hochburg der Operette war das Fürther Stadttheater in den fünfziger und sechziger Jahren mit dem Traumpaar Anny Coty und Karl Mikorey und dem unvergesslichen Kurt-Leo Sourisseaux – daran werden sich beim Gastspiel des Theaters Chemnitz mit Franz Lehárs "Graf von Luxemburg" wohl manche ältere Theaterbesucher mit ein bisschen Wehmut erinnert haben.

Für ein Stimmungshoch sorgte das Ensemble aus Chemnitz im Fürther Stadttheater. © Thomas Scherer



Endlich Operettentheater mit einem nicht nur aus eintönigen und einfachsten Kulissen bestehenden Bühnenbild, wie das bei Gastspielen, aus welchen Gründen auch immer, des Öfteren der Fall ist. Stattdessen ein prunkvolles Ambiente im Palais und im Grand Hotel, das den Geist der jeweiligen Zeit auch in den farbenprächtigen Kostümen der Darsteller widerspiegelt, ein Ballettensemble, das bei den großen Ballettszenen fürwahr eine Augenweide ist auf hohem künstlerischen Niveau, ein Liebespaar, das den stimmlichen Anforderungen der Musik von Franz Lehár überzeugend gerecht wird, und ein Buffopaar, das Gesang, Spiel und Tanz gleichermaßen beherrscht – es war ein glanzvoller Abschluss der Theatersaison.

Keine Mätzchen

Regisseur Ulrich Proschka hat auf die heutzutage üblichen Gags und Mätzchen verzichtet, dafür mit Schwung und Liebe zum Detail die Handlung umgesetzt, Solisten und Chor stets zu anmutigem und natürlichem Spiel animiert, fernab von statischem Herumstehen. Und auch die dramatische Wendung am Schluss des zweiten Akts, als das Glück zu kippen droht — im Genre Operette zur Steigerung der Spannung unerlässlich — wird eindrucksvoll dargeboten.

Mit Elvira Hasanagic als Angèle Didier gestaltet eine opernerprobte Sängerin diese Partie, eine Operettendiva im besten Sinne des Wortes — mit faszinierender Ausstrahlung, klangschöner, hell timbrierter Sopranstimme mit brillanten Spitzentönen, aber auch mit ausdrucksvollen Pianotönen – sogar der Graf nannte sie einen "angenehmen Sopran".

Ein ebenbürtiger Partner ist Reto Raphael Rosin in der Titelrolle mit tenoralem Schmelz und stimmlicher Potenz, der die Enttäuschung über die vermeintliche Scheidung auch musikalisch eindrucksvoll zur Geltung bringt. Die Duette der beiden gehörten zu den Höhepunkten der Aufführung.

Als Gegenpol dazu agieren Katharina Boschmann und Hubert Walawski als Juliette Vermond und Armand Brissard, ideale Interpreten der "leichten Muse", die in dieser perfekten Ausführung in Wirklichkeit aber gar nicht so leicht ist. Auch ihre Duette faszinieren in Spiel und Gesang.

Wodka und Zigarren

Auf einer ganz anderen Ebene präsentieren sich Matthias Winter in der Rolle des Fürsten Basil Basilowitsch, der an dem ganzen Schlamassel schuld ist, und Sylvia Schramm-Heilfort als Gräfin Stasa Kokozow, die nach Jahren des Wartens ihre Heiratspläne rigoros in die Tat umsetzt; er als nobler älterer Herr und liebenswürdiger Charakterdarsteller, sie als Urtyp der russischen Seele mit rauchiger Altstimme und Vorliebe für Wodka und Zigarren — auch wenn die sängerische Glanzzeit der beiden Darsteller wohl schon einige Zeit zurückliegen dürfte.

Der junge Kapellmeister Stefan Politzka schwelgt mit der Robert-Schumann-Philharmonie in Walzerseligkeit, das Vorspiel zum dritten Akt ist eine ganz fetzige Nummer. Glanzvoll für Auge und Ohr das Finale mit dem stimmgewaltigen Opernchor, in dem die Protagonisten und die durchweg gut besetzten kleineren Rollen noch einmal eine brillante Schlussszene darbieten. Begeisterter Beifall im vollbesetzten Stadttheater für einen der großen Operettenhits von Franz Lehár.

GÜNTER GREB