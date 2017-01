Puppe, Ball, Welt

Die Premiere des Klassenzimmer-Stücks „Fluchtwege“ vom Stadttheater Fürth - vor 21 Minuten

FÜRTH - Neue Schule, neues Land, neues Leben und Kämpfen: Das Schicksal einer fiktiven Flüchtlingsfamilie hat der englische Autor Nick Wood in seinem Theaterstück „Fluchtwege“ verarbeitet. Für Schüler ab Jahrgangsstufe vier geeignet ist die Klassenzimmer-Produktion des Stadttheaters, die in der Grundschule Kirchenplatz vor der 4b Premiere hatte.

Unterwegs ins neue Leben: Riva (Josephine Mayer) und Andrea (David Schirmer) haben ihr Land verlassen müssen, weil der Vater in der Opposition aktiv war. In einem Ort an der Ostsee endet ihre Flucht - vorerst. © Foto: Markus Kohler



„So fängt alles an. Mitten an einem ganz normalen Tag. Die Welt geht unter. Und nichts ist mehr, wie es war.“ Dass jeder Satz in diesen 50 intensiven — und manchmal auch ausgesprochen lustigen — Minuten konturenscharf ist und mitten ins Herz zielt, kann Nick Wood nicht hoch genug angerechnet werden. Der Mann macht Theater für Kinder, ohne Kindertheater zu machen. Was er sagt, meint er ernst, weil er sein Publikum ernst nimmt. Labern geht anders.

Auf diesen soliden Fundamenten hat Regisseur Gerd Beyer aufgebaut. Anders gesagt: Hier mit Pauken und Trompeten zu scheitern, gliche wirklich einem Kunststück. Da müsste man aus all den wahrhaftigen Augenblicken mit Karacho klebriges Pathos anrühren, und da müssten die Schauspieler schon ins Kika-Nachmittagsprogrammfalsett fallen und sich zur Wurst machen, weil Schauspieler, die Kinder darstellen sollen, gern auch mal schrecklich lächerlich sein können. Doch nichts dergleichen.

„Fluchtwege“ ist vieles auf einmal. Eine Erzählung in der Rückblende, eine Szenencollage, ein temporeiches Wechselbad der Stimmungen und Charaktere. Zugleich schildert das Stück gleichsam archetypisch, warum Menschen ihre Heimat verlassen und das Glück in der Ungewissheit eines völlig neuen Kulturraums suchen. Zwei Kinder, Riva und Andrea, berichten, und wie sie das tun, schlüpfen sie — mal unmerklich, mal abrupt — in die Rollen der Anderen, sind von jetzt auf gleich Eltern, Lehrer, Nachbarn, Denunzianten, Großmäuler.

Riva und Andrea aus einem Land, das Wood/Beyer nicht näher definieren, machen, wie sie da vorn vor der Tafel stehen, auf Tische und Stühle steigen, ihre Zuhörer zu Freunden, Mitwissern, Augenzeugen. Es ist genau dieser wärmende Dramaturgie-Mantel, unter dem sich die jungen, sehr jungen Schülerinnen und Schülern geborgen fühlen; sie sind mit höchster Konzentration bei der nicht ganz leichten Sache. „Fluchtwege“ führt die Zielgruppe der Viert- bis Achtklässler nicht auf die kalte Lichtung schonungslos abrechnenden Polittheaters, sondern sendet eine Botschaft des Vertrauens: Wir gehören zusammen.

Wenige Requisiten reichen, um den Kopfkinofilm anlaufen zu lassen. Rivas Puppe und Andreas Ball sind zudem weit mehr als Puppe und Ball, nämlich Halt in einer haltlosen Welt. Schlicht wunderbar ist Josephine Mayers und David Schirmers Spiel. Das Schlagen und Vertragen der Geschwister, das stumme Misstrauen der Mutter, die Nervosität des oppositionell-gefährlich lebenden Vaters, die Vulgarität des deutschen Klassenkameradenschweins, dem keine Erniedrigung zu billig ist, das alles fügt sich bruchlos zu einem großen ganzen Kleine-Welt-Theater — nicht heile Welt, wohlgemerkt. Riva, die mit ihren Lieben an einen Ort an der Ostsee ausgespuckt wird, will die neue Sprache so rasch wie möglich beherrschen, Andrea, ganz verletzter Stolz und ramponierte Seele, will seine Ruhe. Da lassen zwei Kinder tief in ihre Seelen blicken, öffnen sich in ihrer Verletzlichkeit, werden von Fremden zu Mitmenschen, die uns alle was angehen.

Und dann, zuletzt, kommt der Antwortbrief. Betreff: Asylantrag.

An der Tür der 4b pappt ein buntes Poster, darauf steht: „Das Wir ist dort, wo Menschen sich mögen.“

„Fluchtwege“: Ab sofort können Schulen die Produktion beim Stadttheater Fürth buchen unter Tel. 9 74 24 31. Nach der Aufführung gibt es ein moderiertes Gespräch mit den Mitwirkenden und dem begleitenden Theaterpädagogen. Dauer insgesamt: eine Doppelstunde.

MATTHIAS BOLL