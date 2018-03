Purim: Das Fest mit den sieben Pflichten

FÜRTH - Mit einem fröhlichen Kinderfest hat sich die Israelitische Kultusgemeinde auf das Purim-Fest vorbereitet. Typisch dafür sind Geschenke, gute Laune – und Krach.

Schöne Pflicht: Rabbiner Jan Guggenheim liest aus dem Buch Ester vor. Fällt der Name Haman, müssen die Zuhörer Krach machen. © Foto: Zelada



"Immer, wenn ihr den Namen Haman hört, macht ihr Krach", fordert der Rabbiner der Israelitischen Kultusgemeinde, Jan Guggenheim, die versammelten Kinder im Raum auf und beginnt dann, in einem Singsang aus dem Buch Ester vorzulesen. Mit Ratschen und Geschrei sind die Kleinen begeistert bei der Sache – und machen auch mal an den falschen Stellen Radau. Was so spielerisch klingt, ist tatsächlich eine der sieben Pflichten an Purim.

Zwischen dem Fasttag Ester, am 28. Februar, und dem Pessach-Fest, das an die Befreiung der Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei erinnert, liegt das Purim-Fest. Es beginnt dieses Jahr am 1. März, also heute, und, wie beim Pessach-Fest, wird eine Rettung ins Gedächtnis gerufen. Bei Purim geht es aber nicht um die Ägypter, sondern um das Achämenidenreich, also die alten Perser.

Dort drohte dem jüdischen Volk in der Diaspora eine schlimme Gefahr, denn Haman, der ranghöchste Regierungsbeamte des persischen Königs Xerxes I., wollte alle Juden im Reich an einem Tag ermorden. Der Zeitpunkt sollte durch ein Los (Purim) bestimmt werden. Königin Ester, die ihre jüdische Abstammung geheim gehalten hatte, rettete das Volk jedoch durch Fasten und Gebete. Letztlich ereilte Haman das Schicksal, das er den Juden aufzwingen wollte. Um die Kinder auf die Feierlichkeiten einzustimmen, pflegte die Israelitische Kultusgemeinde bereits am vergangenen Sonntag die Tradition. Purim ist ein Fest, bei dem Kinder tatsächlich viel Spaß haben. Denn: Sie dürfen nicht nur Krach machen, sondern es gibt auch Geschenke.

Die Ohren des Bösewichts

Die werden einerseits an die Armen verteilt ("Matanot Laewjonim"), üblich sind Geldspenden an mindestens zwei Personen – und andererseits an Freunde und Verwandte. Sie bekommen essbare Gaben, genannt "Mischloach Manot". In den Geschenkboxen, die man kauft, dürfen neben Süßigkeiten und Knabberzeug keinesfalls die Hamantasch fehlen, ein traditionelles süßes Gebäck aus Hefe- oder Strudelteig, das mit Mohn gefüllt ist.

Die dreieckige Form soll nach einer Theorie an Hamans Ohren erinnern, die der Bösewicht bei seiner Hinrichtung verloren haben soll. Je nach Box finden sich noch das Buch Ester und eine Ratsche zum Lärm-Machen unter den Geschenken. Bei den Erwachsenen gibt es ab Mittwoch neben Süßspeisen übrigens auch reichlich Wein.

Eine der sieben Pflichten an Purim besteht für die Volljährigen nämlich auch darin, viel zu trinken. So heißt es: "Jeder muss so viel Wein trinken, bis er nicht mehr unterscheiden kann zwischen ‚Verflucht sei Haman‘ und ‚Gelobt sei Mordechai‘ (der Adoptivvater von Ester)". Dazu wünscht man sich: Chag Purim Sameach! Ein fröhliches Purim!

