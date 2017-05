Puschendorf als fixer Frühjahrstermin

PUSCHENDORF - Die Landeskonferenz des Landeskirchlichen Gemeinschaftsverbands in Bayern (LKG) stand, wie könnte es anders sein, heuer ganz im Zeichen des Reformationsjubiläums.

Zur guten Stimmung bei der Landeskonferenz trug neben dem sonnigen Wetter auch der große Posaunenchor unter Leitung von Klaus Schober aus Cadolzburg bei. © Foto: Ralf Jakob



Unter dem Tagesmotto "Neu in Form bringen" versammelten sich weit über 1000 Teilnehmer zu zwei zentralen Veranstaltungen in der Konferenzhalle der Diakonie-Gemeinschaft.

Viele Kinder

Die Fahrt nach Puschendorf gehört für viele Gemeinschaftsmitglieder aus ganz Nordbayern einfach zum Start in den Frühling dazu. In die nah gelegene Eichwaldhalle zogen die zahlreichen mitgereisten Kinder zur eigenen Kinderkonferenz mit Mitmach-Gottesdienst, Teeny-Treff und Action-Programm.

Während am Morgen Erwin Lechner, LKG-Vorsitzender und Dekan in Münchberg, die Neuerungen Martin Luthers im Glaubensleben von damals ins Gedächtnis rief, gestaltete Geigenbauer Martin Schleske aus Landsberg/Lech den Nachmittag. Ähnlich den biblischen Gleichnissen stellte der Geigenbauer den Herstellungsprozess einer Geige in direkten Zusammenhang mit dem Entwicklungsprozess eines Christenmenschen. Nicht die schnurgeraden Linien im Holz geben den besten Klang, sondern eher das besonders Verwirbelte in der Maserung. "Wir sind Holz in Gottes Händen und die Weisheit Gottes spielt mit uns", sagte Schleske, der auch als Buchautor tätig ist.

Feuertopf und Kuchen

Wie in all den Jahren zuvor wurden die leiblichen Bedürfnisse aller Gäste mit einem Feuertopf und einem Gemüseeintopf sowie dem reich bestückten Kuchenbüfett zufrieden gestellt. So blieb für jeden der Festgäste genügend Zeit zum persönlichen Austausch und zum Besuch eines der zahlreichen Angebote.

