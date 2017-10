Von Saft über Küchle bis zu herzhaften Crepes oder deftigen Most: Lieberhaber von heimischem Obst kamen am Fürther Apfelmarkt voll auf ihre Kosten. Dort präsentierten am Wochenende rund 50 Anbieter jede Menge Produkte zum Verkosten und Schlemmen.

Dicke Rauchschwaden zogen am Samstagnachmittag über Fürth: In Herboldshof stand eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Flammen. Obwohl die Feuerwehr schnell vor Ort war, brannte die Wohnung komplett aus. Zwei Frauen wurden bei dem Brand leicht verletzt und mussten ärztlich behandelt werden.