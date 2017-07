Radeln, rätseln und gewinnen in Stein

STEIN - Radeln, rätseln und gewinnen – das ist das Familienspiel, das heuer Stein zum Start- und Zielort hat. Gemeinsam laden dazu am Sonntag, 16. Juli, Fürther Nachrichten, Sparkasse und Landkreis Fürth ein.

Zwei Strecken warten wieder auf die Teilnehmer des Familienspiels. Wer auf der Tour alle Rätselfragen richtig beantworten kann, hat am Ende die Chance, attraktive Preise zu gewinnen. © Infografik: Nürnberger Nachrichten



Wichtigstes Element ist die Radtour, die am Steiner Festplatz (Mühlloheweg) hinter dem Freizeitbad Palm Beach beginnt. Gestartet wird zwischen 9.30 und 13 Uhr.

Je nach Kondition und Alter der mitradelnden Kinder gibt es zwei Touren zur Auswahl. Beide führen ins Steiner und Roßtaler Umland mit einem Exkurs in den Landkreis Roth und sind so geplant, dass sie abseits von Hauptverkehrsstraßen verlaufen. Der 27 Kilometer lange Rundkurs führt zunächst Richtung Nemsdorf, über Hengdorf nach Regelsbach. Von dort geht es wieder zurück zum äußersten südlichen Eck des Landkreises Fürth nach Buchschwabach und ab da in Richtung Stein über Oedenreuth und Oberbüchlein. Alle, die die Kurzstrecke mit 17 Kilometern bevorzugen, biegen in Nemsdorf Richtung Großweismannsdorf ab und kehren dann nach Stein zurück. Beide Strecken sind ausgeschildert.

Kleine Rätsel

Unterwegs kommt es nicht aufs Tempo an, sondern darauf, kleine Rätselfragen zu beantworten. Die richtigen Lösungen kommen in den Lostopf und als Belohnung warten attraktive Preise. So gibt es für Erwachsene und Kinder Gutscheine örtlicher Fahrradgeschäfte im Wert bis zu 250 Euro. Die Gewinner werden vor Ort um 16 Uhr bekannt gegeben.

Am Steiner Festplatz ist derweilen ein Riesenspielplatz aufgebaut, den auch die Nicht-Radler genießen dürfen. Von 10 bis 17 Uhr stehen dort: eine überdimensionale Murmelbahn, das Landkreis-Spielmobil Ratzefatz und die Hüpfburg der Fürther Nachrichten. Es wird jongliert, und wer Lust hat, probiert den Menschen-Kicker aus. Zu Gast ist Clown Melman Bubbles. Außerdem vor Ort ist die Polizei, die Fahrradregistrierungen gegen Vorlage des Kaufvertrags vornimmt. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

