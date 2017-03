Radfahrer in Stein lebensgefährlich verletzt

39-jähriger Mann stürzte in der Nacht auf Donnerstag - vor 1 Stunde

STEIN - Schwerer Fahrradunfall in Stein: Ein 39-Jähriger hat sich am Donnerstag in den frühen Morgenstunden bei einem Sturz lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Die Verkehrspolizei Fürth bittet um Zeugenhinweise.

Nach Polizeiangaben fuhr der Mann mit einem Mountainbike gegen 2.40 Uhr auf der Nürnberger Straße stadteinwärts, als er auf Höhe der Bleistiftfabrik aus noch unbekannten Gründen stürzte. Dabei zog er sich erhebliche Kopfverletzungen zu, die einem Notarzt zufolge lebensgefährlich sind. Er trug keinen Fahrradhelm.

Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass an diesem Verkehrsunfall ein Zweiter beteiligt gewesen sein könnte. Die VPI Fürth bittet daher mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0911) 973997171 zu melden.

