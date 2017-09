Radler im Clinch mit Mercedesfahrer

FÜRTH - Ein Radfahrer soll zunächst einen Mercedesfahrer beleidigt und – als dieser ihn abpasste und zur Rede stellte – geschlagen und den Wagen beschädigt haben.

Zu dem Vorfall kam es am Montag an der Ecke Alte Reutstraße/Erlanger Straße, als der 62-Jährige am Steuer gegen 11.30 Uhr einen Supermarktplatz verließ. Am Auto entstand ein Schaden von rund 700 Euro.

Gegen den 55-jährigen Radler wird wegen des Verdachts der Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unterder Rufnummer 759050 zu melden.