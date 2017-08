Radler zücken die Rote Karte

FÜRTH - Falschparker auf Radwegen gefährden nach Einschätzung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) Menschenleben. Deshalb hat der ADFC-Kreisverband in der Stadt eine Aufklärungsaktion mit Hinweiskarten gestartet. Weil sie so gut ankommt, ist sie nun auch auf den Landkreis ausgedehnt worden.

Rücksichtslose Falschparker bremsen Rettungskräfte, Fußgänger und Radler aus. © Hans-Joachim Winckler



"Den Autofahrern ist oft gar nicht bewusst, wie gefährlich ihr Verhalten ist", meint ADFC-Kreisvorsitzender Olaf Höhne. Deshalb setzt er auf Information mittels Karten, die an behindernd abgestellten Fahrzeuge gesteckt werden sollen. "Cool geparkt!" steht darauf. Weiter heißt es jedoch: "Das ist kein Parkplatz, das ist ein Radweg/Gehweg. Bitte parken Sie das nächste mal woanders. Für ein besseres Miteinander!"

Kostenlos erhältlich sind diese Karten in der Stadt bei folgenden Händlern: Fahrradkiste, Königstraße 69, Fun & Sport, Friedrichstraße 16, Velomondial, Gebhardstraße 37 und Zentralrad, Moststraße 25. Jeder Radler, jede Radlerin kann sich damit eindecken und dem Ärger über Falschparker ohne Umwege über Behörden vor Ort Ausdruck verleihen.

Allerdings betrachtet Straßenverkehrsamtsleiter Hans-Joachim Gleißner die Initiative mit Vorbehalt. Er rät davon ab, Zettel an die Windschutzscheibe zu stecken: "Es gibt Zeitgenossen, die erheben dann wegen angeblicher Fahrzeugbeschädigung Schadensersatzforderungen", sagt er. Selbst seine Behörde sei schon damit konfrontiert worden. Im Übrigen glaubt er nicht, dass Hinweiszettel etwas bewirken.

Gleichwohl sieht der ADFC Aufklärungsbedarf. Und dies auch im Landkreis. Vor allem in den größeren Kommunen – dort werden Radler ebenfalls riskant ausgebremst, weiß Olaf Höhne. Deshalb wurden die kostenlosen Hinweiskarten nun auch in dortigen Fahrradläden verteilt. Es gibt sie bei: Bikedevilz, Fürther Straße 9, in Zirndorf, Zweirad Mlady, Rothenburger Straße 42, in Oberasbach und Hauptstraße 46, in Stein, sowie Ganghelden, Gerasmühler Straße 1, in Stein.

