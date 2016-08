Radtour mit dem OB: "Das ist hier wie in New York"

FÜRTH - Einmal im Jahr lädt Oberbürgermeister Thomas Jung zur Stadterkundung mit dem Fahrrad ein. Längst haben sich seine Touren mit wechselnden Themen zu besonderen Zugnummern entwickelt. Über 100 Radler waren auch am Samstagnachmittag im Hof des Kulturforums wieder zusammengekommen, um auf einer 90-minütigen Rundfahrt Schauplätze der Kultur im wahrsten Wortsinn zu erfahren.









Der Radler-Tross fällt in der Kofferfabrik ein. Im idyllischen Innenhof warten kühle Getränke und Informationen aus erster Hand auf die erhitzten Ausflügler. © Foto: Dittmar



Eine bunte Gesellschaft hat sich bei schweißtreibenden 37 Grad versammelt. Für die achtjährige Margarita ist es eine Premiere. Die 86-jährige Fürtherin Katharina Brauner hat dagegen noch keine Radtour mit dem OB ausgelassen, ebenso wie die 72-jährige Liane Teleki. Ihre Stadt kennen sie zwar in- und auswendig, doch haben sie bei den Ausflügen immer wieder Neues entdeckt.

Lebendige Heimatkunde ist es auch, was den gebürtigen Ingolstädter Winfried Lenzke (60) zum sechsten Mal zur Teilnahme bewogen hat. So kann er sich mit seiner Wahlheimat kurzweilig vertraut machen. Voll Spannung und Freude sieht Brigitte Kloosterman der Radtour entgegen. Seit sechs Jahren lebt die Soldatin der Heilsarmee in Fürth, doch noch nie hat sie es zu dem Termin geschafft.

Jeden Freitag klappert die Stellvertreterin von Majorin Gabriele Honsberg auf ihrer musikalischen Spendentour 23 Kneipen ab. Mit den Menschen der Stadt ist sie längst vertraut, mit den Gebäuden und Institutionen weniger. Das soll sich nun ändern. Doch die Zeit drängt, denn nächstes Jahr schon muss sie wieder zurück nach British Columbia in Kanada.

Ganz entspannt und offensichtlich gut gelaunt nach dem Sieg der Spielvereinigung stößt der vom Fußballstadion herbeigeradelte OB zu den Wartenden, schnappt sich das Megaphon und verspricht Katharina Brauner eine Flasche Sekt zum 90., bevor er die Fahrstrecke erläutert. Entlang der Rednitz geht es auf der Uferpromenade zum Kulturort Badstraße 8, wo munter illegal im Fluss gebadet wird. Jung sieht darüber hinweg und meint später: „In zwei bis drei Jahren könnte das wieder erlaubt werden, wenn die Wasseranalysen es rechtfertigen.“

Nachdem der Tross die Comödie Fürth und das Metroplex-Kino passiert hat, geht es zur St. Paulskirche mit ihrer mächtigen Orgel. Für Jung ist sie das Aushängeschild der Kirchenmusik als ein Aspekt der vielfältigen kulturellen Landschaft. Zum 200. Jahrestag von Fürths Stadterhebung 2018 soll der Platz um die Kirche neu gestaltet werden – ebenso wie die Plätze vor dem Amtsgericht und der alten Feuerwache.

Kunstfabrik und Tanzzentrale

Die Musikschule und die ab dem nächsten Jahr als Kulturquartier wegfallende Grüne Halle im Südstadtpark ließen die Radler rechts liegen, um auf direktem Weg zum ehemaligen Metz-Quartier in der Kaiserstraße zu gelangen. An der Ecke Karolinenstraße hat sich die Kunstfabrik etabliert. Hier ist unter anderem die Tanzzentrale der Region zu Hause, aber auch das Improtheater „6 auf Kraut“.

Die kreative Nutzung historischer Industriequartiere kommentiert Jung mit den Worten: „Das ist hier wie in New York.“ „Nur schöner“, tönt es prompt aus seinem Auditorium zurück. Auch die nächste Station zeichnet sich durch den Kontrast von altem Gemäuer und neuen kulturellen Akzenten aus: die Kofferfabrik in der Langen Straße.

Koffer-Chef Udo Martin erläutert persönlich die Einrichtung und streicht nebenbei dickes Lob des OB für den Mut zur Alternative und das „an Selbstausbeutung grenzende“ Engagement der Künstler ein. Wenig später schon strebt die Jung- Equipe via Pegnitztalweg und am Theater vorbei der neuen Bücherei in der Hohen Mitte als Ziel mit neuen Perspektiven von der Dachterrasse zu. Allerdings ohne Margarita. Die Acht-Jährige musste vorzeitig abbrechen, weil Mamas Fahrrad den Geist aufgab.

VOLKER DITTMAR