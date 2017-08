Randale am Bahnhof: Fürther geht auf Polizisten los

FÜRTH - Er irrte betrunken auf den Gleisen umher - zeigte sich aber kein bisschen einsichtig: Ein 34-Jähriger randalierte in der Nacht auf Sonntag am Bahnhof Vach. Plötzlich holte der Mann zum Schlag gegen einen Polizisten aus.

Er war stark angetrunken und hochaggressiv: Am Bahnhof Vach in der Herboldshofer Straße randalierte gegen 2.00 Uhr ein 34-Jähriger aus Fürth. Als die Polizei kam, um den Mann abzuführen, irrte er auf den Gleisen in Richtung Nürnberg umher. Einsichtig war er dabei kein bisschen, leistete laut Polizei "erheblichen Widerstand". Dabei sei er aggressiv auf die Streife losgegangen und habe zum Schlag ausgeholt. "Die Beamten waren jedoch schneller und überwältigten den Angreifer", heißt es in einer Pressemitteilung.

Gebändigt war der 34-Jährige damit aber noch lange nicht. Immer wieder schlug er um sich, verletzte dabei zwei Polizisten, die aber weiter dienstfähig blieben. Ein Alkoholtest auf der Dienststelle gab einen Wert von rund 1,8 Promille.

Auf den Mann kommt jetzt ein Verfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Verstößen gegen die Eisenbahnbau- und Betriebsordnung zu. Der Bahnverkehr auf der Strecke wurde von dem Vorfall nicht beeinträchtigt.

