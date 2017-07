Rasierklingen-Klau: Festnahme nach Ladendiebstahl

Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag - vor 3 Minuten

FÜRTH - Nach einer Festnahme am Dienstagnachmittag in Fürth, wird nun gegen drei Männer wegen bandenmäßigen Ladendiebstahls ermittelt. Zwei Tatverdächtige werden am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Polizeibeamte kontrollierten während ihrer Streifenfahrt am Dienstagnachmittag das Fahrzeug zweier Männer im Bereich der Hans-Vogel-Straße. Bei der Kontrolle fanden die Beamten eine Vielzahl an Rasierklingenpackungen im Wert von über 400 Euro.

Laut Polizei ergaben Nachforschungen, dass die Rasierklingen aus einem nahe gelegenen Drogeriemarkt stammten. Die Beamten entdeckten weitere originalverpackte Gegenstände im Fahrzeug, deren Herkunft bislang jedoch nicht geklärt ist. Die 30- und 34-jährigen Männer wurden festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte nun einen Haftantrag gegen die beiden festgenommenen Männer. Sie werden am Mittwoch dem Ermittlungsrichter im Amtsgericht Nürnberg vorgeführt.

Der 43-jährige Halter des Fahrzeugs wird ebenfalls verdächtigt, an dem Diebstahl beteiligt gewesen zu sein. Das Fachkommissariat der Kripo Fürth hat die Ermittlungen gegen die drei Tatverdächtigen aufgenommen.