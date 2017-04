Rastlose Fluss-Utopisten und rudernde Opernsängerinnen

Das Junge Ensemble des Stadttheaters Fürth bot Zivilisations- und Systemkritisches unter freiem Himmel im Wiesengrund - vor 1 Minute

FÜRTH - Ausdrucksstarke Momente voller Wärme und Lebensfreude zeigt das Junge Ensemble des Stadttheaters in seiner Produktion "Utopie am Ende der Flüsse".

Getriebene in graugrünen Overalls: Das Junge Ensemble auf der Naturbühne des Flussdreiecks. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Die sechs Darsteller, allesamt junge Erwachsene, steigen zunächst aus einem Auto. Sie kommen aus einer anderen Welt und schauen sich neugierig mit großen Augen um. Zu sehen gibt es viel, denn man befindet sich in der freien Natur, im Wiesengrund, auf der kleinen Halbinsel, wo Pegnitz und Rednitz zusammenfließen. Idyllisch rauschen die Flüsse, überall grünt der Frühling.

Ein Ort zum Wohlfühlen. Doch so weit die Gesellschaft hier auch entfernt scheint, sie ist es nicht. Und so beginnen die Neuankömmlinge mit einer Situationsanalyse. Sie müssen feststellen, dass Geld die Welt regiert, dass die Umwelt gedankenlos zerstört wird, dass überall Gewalt und Krieg herrscht. Ständig wird ein Mensch über den anderen gestellt, die Macht behauptet; Weiß sei besser als Schwarz, Männer mehr Wert als Frauen, Reiche klüger als Arme.

Suche nach Alternativen

Diese Ordnung, so wie sie ist, gefällt den Protagonisten nicht. Zwischen Wiesen und Bäumen machen sie sich auf die Suche nach Alternativen, erzählen von ihren Wunschbildern, Sehnsüchten und Hoffnungen. Friedlich, gleichberechtigt, frei, kreativ und solidarisch soll es auf der Welt zugehen, rufen sie den Zuschauern zu.

Alle sollen Utopien entwickeln und sich aktiv einbringen, um die Zukunft besser zu gestalten. Sänger Konstantin Wecker wäre begeistert und würde für diese jungen Leuten, die den Mut haben, zu träumen, sicher eines seiner kämpferisch-poetischen Lieder schreiben. Einzelne Manifeste, die die Darsteller selbst verfasst haben, erläutern ihre Sichtweisen. Feste Rollen gibt es nicht, das Kollektiv agiert.

Regisseurin Meriel Brütting, die früher selbst im Theater Jugend Club Fürth mitspielte und inzwischen ihr Studium der Theaterpraxis abgeschlossen hat, ordnet die Gedanken und Texte an, setzt sie in Bilder um. Dabei sorgt sie dafür, dass keine Sentimentalität aufkommt, dass niemand naiv wirkt.

Im Gegenteil, durch die immer wieder erwähnte Geschichte vom Frosch, der nicht merkt, wie das Wasser langsam erhitzt wird, in dem er sitzt, wird deutlich: Es gibt gar keine Alternative zu der neuen Welt, von der hier die Rede ist. Sonst geht alles den Bach hinunter.

In der Version des Jungen Ensembles springt der Frosch schließlich aus seinem Gefäß mit dem heißen Wasser. Doch er landet auf dem roten Knopf für eine Bombe. Zur Verdeutlichung verkündet eine junge Frau im Stil von "vernünftigen Pragmatikern" zynisch, dass ihr alles egal sei und sie nur ihre Ruhe in einem angenehmen Dasein wolle.

Dagegen empfiehlt das Team um Meriel Brütting ein interessantes Kochrezept für ein gelingendes Leben: etwas Leber, Stücke vom Herz, dazu eine Prise Freude, etwas Kummer, einige Kinder – und schließlich den unvermeidlichen Tod.

Nicht nur Bio

Doch was hilft nun wirklich gegen Egoismus und Gier? Darauf können auch die "Fluss-Utopisten" keine schlüssige Antwort geben. Eines aber wissen sie: Nur Bio-Produkte zu kaufen, Energie zu sparen und nett zu sein, reicht nicht. Aber ohne diese kleinen Schritte geht es eben auch nicht.

In einem besinnlichen Moment des Innehaltens schippern zwei Opernsängerinnen trällernd auf einem Boot vorbei. Sie bilden einen Kontrast zu dem hektischen, oft getriebenen Herumlaufen der Visionäre, die manchmal verzweifelt nach ihrem Weg suchen. An ihren graugrünen Overalls tragen die Darsteller kleine Lichter. Im Abendrot schimmern sie optimistisch, machen die Phantasten sichtbar und weniger verloren, geben ihnen einen Standpunkt in der Welt.

Ein herrliches Bild.

CLAUDIA SCHULLER