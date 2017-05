Raub auf offener Straße in Fürth: Kripo sucht Zeugen

24-Jähriger wurde von mehreren Personen niedergeschlagen und beklaut - vor 55 Minuten

FÜRTH - In den frühen Morgenstunden wurde am Mittwoch ein 24-Jähriger in Fürth Opfer mehrerer brutaler Straßenräuber. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise.

Der 24-Jährige war laut Polizei gegen 3.40 Uhr morgens in der Lange Straße unterwegs, als er von mehreren Personen niedergeschlagen wurde. Anschließend beraubten sie ihn seines Geldbeutels mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Das Handy des 24-Jährigen ließen sie zurück.

Der junge Mann wurde bei dem Überfall leicht verletzt und musste ärztlich behandelt werden.

Die Täter beschreibt er wie folgt:

- drei bis vier junge Männer

- einer von ihnen trug blaue Turnschuhe

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Nummer 0911 / 2112 - 3333 zu melden.

