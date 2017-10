Raubüberfall in Fürth: Polizei ermittelt vier Tatverdächtige

Zwei Beschuldigte in Fürth geschnappt - Spur führte auch ins Ausland - vor 1 Stunde

FÜRTH - Nach dem Überfall auf eine Seniorin in der Fürther Südstadt am vergangenen Sonntag kann die Kriminalpolizei einen schnellen Fahndungserfolg feiern. Die Spur führte auch ins Ausland.

Am Sonntag, den 22.Oktober 2017, hatten zwei maskierte Täter an der Wohnungstür einer Seniorin in der Fronmüllerstraße geklingelt. Als die alte Dame öffnete, schoben sie sie beiseite und durchsuchten die Räume. Mit einer Geldbeute im hohen vierstelligen Bereich flüchtete das Duo in unbekannte Richtung. Das Opfer wurde leicht verletzt.

Umfangreiche und intensive Ermittlungen der Fürther Kriminalpolizei brachten schon zwei Tage später den gewünschten Erfolg: Die Beamten kamen vier Personen auf die Spur, die der Tat dringend verdächtig sind. Während zwei von ihnen (24 und 31) in Fürth festgenommen werden konnten, hielten sich ihre beiden Komplizen (26 und 42) im osteuropäischen Ausland auf.

Inzwischen wurde in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ein internationaler Haftbefehl erwirkt, der vor kurzem mit der Festnahme der beiden Beschuldigten vollzogen werden konnte. Das Pärchen wird im Laufe der nächsten Tage nach Deutschland überstellt. Die Ermittlungen der Kripo Fürth dauern aber noch weiter an.

