Raubüberfall in Fürth: Täter erbeuten hohen Geldbetrag

Zwei Unbekannte klingelten an Wohnungstür - Polizei bittet um Hinweise - vor 59 Minuten

FÜRTH - Am Sonntagmorgen klingelte es an einer Wohnung in der Fürther Südstadt. Doch der vermeintliche Besuch entpuppte sich als brutaler Raubüberfall. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Laut Polizeiangaben sollen nach bisher vorliegenden Erkenntnissen zwei unbekannte Täter gegen 9.45 Uhr an einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Fronmüllerstraße geklingelt haben. Anschließend raubten sie einer Bewohnerin einen hohen Geldbetrag, die Frau wurde dabei leicht verletzt. Die Täter flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Die Beschreibung der Täter:

Mann: Etwa 25 Jahre alt, circa 175 cm groß, schlank, bekleidet mit schwarzem Trainingsanzug und maskiert mit schwarzer Sturmhaube. Er sprach deutsch mit unbekanntem ausländischem Akzent.

Frau: Etwa 25 Jahre, circa 170 - 175 cm groß, schlank, bekleidet mit schwarzem Trainingsanzug, Kopftuch und Sonnenbrille.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer +49 911 2112-3333.

