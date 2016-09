Raubüberfall in Fürth: Zwei Männer schwer verletzt

Unbekannte schlugen und stachen merhmals auf ihre Opfer ein - vor 1 Stunde

FÜRTH - Zwei Unbekannte sind am Freitagabend in eine Fürther Wohnung eingedrungen und verlangten Geld von den beiden anwesenden Männern. Als diese ihren Forderungen nicht nachkamen, stachen und schlugen sie mehrmals auf ihre Opfer ein. Mit mehreren hundert Euro Bargeld machte sich das Duo dann aus dem Staub.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die beiden Unbekannten am Freitagabend in die Wohnung in der Herrenstraße ein und forderten Bargeld. Als der 41-jährige Wohnungsinhaber ihren Forderungen nicht nachkam, stach das Duo auf ihn ein und fügte ihm mehrere Schnitt- und Stichverletzungen zu. Dem 47-jährigen Gast schlugen sie mehrmals heftig ins Gesicht. Anschließend flüchteten die beiden Täter mit einer Beute von mehreren hundert Euro.

Um 21.45 Uhr wurde dann die Einsatzkräfte der Polizei in die Herrenstraße gerufen. Eine Notärztin und der Rettungsdienst kümmerten sich um die Erstbehandlung der Opfer. Die beiden Männer wurden mit schweren Verletzungen in verschiedene Kliniken gebracht.

Die Gesuchten sind laut Angaben der Polizei zwischen 30 und 40 Jahre alt. Einer von ihnen ist von kräftiger Statur und etwa 1,80 Meter groß. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die Spurensicherung vor Ort. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kripo Fürth. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 entgegen.

