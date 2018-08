Rauch löst Feuerwehreinsatz im Palm Beach aus

Einsatzkräfte konnten Brand auf Gelände des Bades rasch löschen - vor 7 Minuten

STEIN - Am frühen Freitagmorgen rückte die Freiwillige Feuerwehr Stein aus: Denn im Außenbereich der Fürther Bades Palm Beach stieg Rauch auf. Dort hatte ein Kühlcontainer Feuer gefangen.

Kurz vor 7 Uhr mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Freitag ein Feuer auf dem Gelände des Palm Beach löschen. © ToMa/ Eberlein



Kurz vor 7 Uhr mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Freitag ein Feuer auf dem Gelände des Palm Beach löschen. Foto: ToMa/ Eberlein



"Der Alarm ging um 6.50 Uhr ein", so ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Stein am Freitag. Im Außenbereich des Bades Palm Beach stieg Rauch auf. Als die Feuerwehr eintraf, stand ein Kühlcontainer in Flammen. Die Einsatzkräfte konnte den Brand allerdings rasch löschen und nach etwa einer Stunde wieder zurück zur Wache fahren. Die Ursache für das Feuer war wahrscheinlich ein technischer Defekt. Das Bad konnte nach dem Einsatz zu den gewohnten Zeiten öffnen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.