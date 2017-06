Rauchsäule: Radlader brennt in Dürrnfarrnbach lichterloh

Anwohner kämpfen gegen die Flammen - Feuerwehr rückt mit Löschschaum an - vor 49 Minuten

DÜRRNFARRNBACH - Alarm am Sonntagnachmittag: In Dürrnfarrnbach bei Wilhermsdorf (Landkreis Fürth) brannte ein Radlader völlig aus. Anwohner versuchten, die Flammen einzudämmen - dann rückte die Feuerwehr an.

Der Radlader brannte lichterloh - der Schaden dürfte immens sein. © ToMa



Die Feuerwehr dämmte die Flammen mit Löschschaum ein. © ToMa



Sie versuchten mit einem Schlauch gegen die lodernden Flammen anzukämpfen: Anwohner eines landwirtschaftlichen Betriebs in Dürrnfarrnbach mussten zusehen, wie ein Radler auf ihrem Grundstück völlig ausbrannte. Warum der Bagger Feuer fing, ist derzeit noch unklar - ein technischer Defekt scheint laut Experten aber wahrscheinlich.

Gegen 14.30 Uhr rückten die Feuerwehren aus Wilhermsdorf und Dürrnfarrnbach an und erstickten die Flammen mit Löschschaum. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand, die Anwohner, die im dichten Rauch standen, blieben wohl unversehrt.

