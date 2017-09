Raus mit den Lastern

JU und FDP Stein wollen ein Durchfahrtsverbot für Lkw - vor 1 Stunde

STEIN - Die Idee ist so naheliegend, dass sie gleich von mehreren Seiten immer wieder präsentiert wird: ein Lkw-Durchfahrtsverbot für die Steiner Hauptstraße.

Ein Lkw-Durchfahrtsverbot soll in Stein laut JU und FDP umgesetzt werden.



Ein Lkw-Durchfahrtsverbot soll in Stein laut JU und FDP umgesetzt werden. Foto: Hans-Joachim Winckler



Erst jüngst wieder appellierte der Vorsitzende der Jungen Union, Bastian Gebhardt, an das Staatliche Bauamt Nürnberg, den Schwerlastverkehr zumindest so lange auszusperren, wie die Bauarbeiten an der Schlosskreuzung andauern. Das Bauamt erklärte sich allerdings für nicht zuständig und reichte Gebhardts Schreiben an die Verkehrsbehörde am Landratsamt Fürth weiter. Bislang ohne das gewünschte Resultat.

Die Idee einer Bundesstraße, auf der Fahrzeuge über zwölf Tonnen verboten sind, gefällt auch dem FDP-Ortsverband. Stadträtin Agnes Meier hatte dazu bereits 2011 einen Antrag vorgelegt, mit dem Ziel, die Verwaltung möge ihn an die Bezirksregierung von Mittelfranken und das Bayerische Innenministerium weiterleiten.

Die Argumente für ein Fahrverbot sind heute wie damals die gleichen: Die B 14 ist eine Mautausweichstrecke sowie eine Abkürzung in Richtung A 6. Die Hauptstraße ist von Wohnhäusern gesäumt, die Belastung in der teils engen Straßenschlucht durch Lärm und Dieselabgase enorm. Stein ist von starkem Pendlerverkehr betroffen. Es gibt keinerlei Möglichkeit, Stein zu umfahren.

Inzwischen gibt es noch einige neue Argumente, worauf Wolff Fülle vom FDP-Ortsverband aufmerksam macht. Hatte es 2011 noch kaum Sperren für die großen Brummis auf Bundesstraßen gegeben, sind inzwischen einige hinzugekommen, beispielsweise im Raum Regensburg auf der B 8. Die Argumentation, die immer wieder von Seiten des Staatlichen Bauamtes kommt, Bundesstraßen seien genauso wie Autobahnen dazu da, den überörtlichen Verkehr aufzunehmen, werde damit zunehmend löchriger, meint Fülle. "Stein allein wird so ein Fahrverbot aber niemals durchsetzen können", sagt er. Man müsse sich dazu mit den Kommunen Neuendettelsau, Heilsbronn und Roßtal, das mit seinen Ortsteilen Buchschwabach und Großweismannsdorf ebenfalls betroffen ist, zusammenschließen. "Nur mit einem gemeinsamen Vorgehen kann man etwas erreichen." Fülle appelliert an Bürgermeister Kurt Krömer, dies in die Wege zu leiten.

