Rechts vor Links: Tückische Regel für Fürther Radler

FÜRTH - Die Radwege in den Flussauen von Pegnitz, Rednitz und Regnitz sind nicht nur in den Sommermonaten als schnelle und landschaftlich reizvolle Verbindungen beliebt. Zahlreiche Stichwege binden sie an das höhergelegene Straßennetz an. Die Einmündungen sind mitunter tückisch, wie jüngst ein Unfall in Stadeln zeigte, bei dem sich eine Radfahrerin ein Bein brach. Nicht jedem ist bewusst, dass auch hier „Rechts vor Links“ gilt. Der durchgehende Talradweg hat also keineswegs immer Vorrang. Wie praktikabel ist diese Regelung?

Am Fluss Dreisam in Freiburg haben die Radler auf dem Talweg Vorfahrt vor dem von rechts einmündenden Verkehr. © Foto: Max Söllner



Für die Ordnungshüter gibt es keinen Zweifel: Schuld an der Kollision in Stadeln hatte jener Mann, der auf dem Regnitzradweg geradeaus gen Norden radelte. Er hätte warten müssen, als die verunglückte Frau „von oben“ aus dem Stichweg „Am Regnitzhang“ kommend nach links in Richtung Innenstadt abbiegen wollte. Denn generell, so Klaus Ecker von der Verkehrspolizei Fürth, gilt „Rechts vor Links“ auch dann, wenn sich zwei Radwege kreuzen. „Wer den durchgehenden Radweg entlang fährt, muss deshalb vorsichtig sein“. Ausnahmen gebe es nur wenige, etwa an Feldwegen – und natürlich, wenn Schilder den Verkehr regeln, was entlang der Fürther Radwege aber die Ausnahme ist.

Soweit die Theorie. In der Praxis sieht die Sache anders aus, regelmäßige Nutzer der Wiesengrundwege können beobachten: Viele „von oben“ einfahrende Radler rollen langsam an die Einmündung heran oder halten gar an. Umgekehrt bremsen diejenigen, die auf dem durchgehenden Radweg unterwegs sind, auch nicht an jeder der durch Zäune, Garagen oder Bäume häufig unübersichtlichen Zufahrten ab. Auf „Rechts vor Links“ sollte man sich also besser nicht verlassen.

Führt dieses Spannungsfeld zwischen Regeln und dem tatsächlichen Alltagsverhalten öfter zu Kollisionen? „In der Regel geht es gut, Unfälle wie der in Stadeln sind selten“ sagt Ecker. Aus polizeilicher Sicht sei „Rechts vor Links“ auf den Flusswegen daher kein akutes Problem. Gleichwohl sieht der Verkehrspolizist die Problematik, dass man an manchen Einmündungen „fast auf Null herunterbremsen muss“, wenn man auf dem durchgehenden Radweg unterwegs ist. Jedes Neuantreten sei für Radler aber unangenehm, „deswegen unterlässt man es“. Gegen ausgeschilderte Vorfahrtsradwege hätte er an sich nichts einzuwenden. Bedenken müsse man allerdings, dass die Wege auch von Fußgängern genutzt werden – für die sämtliche Vorrangsregelungen grundsätzlich irrelevant seien.

Alle müssen aufpassen

Solche gemeinsamen Wege seien „nicht ganz ohne“, alle müssen aufeinander Rücksicht nehmen. Hätten Radfahrer an Einmündungen Vorfahrt, könnten sie jedoch potentiell schneller fahren, deshalb würde er die Entscheidung vom Fußgängeranteil abhängig machen. Ecker: „Letztendlich liegt es an der Stadt, was sie finanziell in die Hand nehmen will.“

Fürths Fahrradbeauftragte Susanne Plack findet „Rechts vor Links“ auf den Radwegen entlang der Flüsse „fragwürdig und kaum praktikabel“, die durchgehenden Radwege seien schließlich der Hauptverkehrsraum. Gemeinsam mit dem örtlichen Fahrradclub (ADFC) werden deshalb sogenannte Haifischzacken diskutiert – kleine Dreiecke, die auf den Asphalt aufgemalt eine Art Haltelinie ergeben. Allerdings stellen sie im Gegensatz zu verbindlichen Vorfahrtsschildern nur eine Empfehlung dar. Plack stört das nicht, ganz im Gegenteil: „Passt aufeinander auf, dann passiert auch nichts!“ ruft sie die Radler zu mehr Eigenverantwortlichkeit auf.

Hans-Joachim Gleißner, Leiter des Straßenverkehrsamt, bricht dagegen eine Lanze für den Status quo: „Rechts vor links“ sei der weltweite Standard, Schilder oder Markierungen dagegen immer nur ein Hilfsmittel. Er möchte Zustände wie im Autoverkehr und den „Wahnsinnsaufwand“ einer Beschilderung vermeiden. In Fürth sei man „Lichtjahre von der Notwendigkeit entfernt“, Vorfahrtsradwege auszuweisen. Nur für Radschnellwege, die es im Stadtgebiet (noch) nicht gibt, sowie in begründeten Einzelfällen könne er sich Ausnahmen vorstellen. Etwa an einer Kreuzung in der Nähe des Röllingersteges, wo schon heute Haifischzacken sowie ein Schild die Vorfahrt regeln. Der Grund: Ein „heftiger Unfall“ (Gleißner) vor einigen Jahren. Zudem laufen die Wege spitz aufeinander zu. Am Schauplatz des Unfalls in Stadeln sieht er dagegen keinen Handlungsbedarf, die dortige Einmündung sei übersichtlich.

Zur Vermeidung brenzliger Begegnungen sollten sportliche Radfahrer vielmehr auf den Anspruch verzichten, „immer mit einer gewissen Geschwindigkeit“ vorankommen zu wollen. Gleißner plädiert also für weniger Tempo an Einmündungen – genau darin sieht der örtliche ADFC-Kreisvorsitzende Olaf Höhne aber das große Manko der bestehenden „Rechts vor Links“-Regelung: Sie sei nicht nur gefährlich, sondern zwinge Radfahrer an vielen Kreuzungen zum Abbremsen. Um Klarheit zu schaffen, würde er rechtsverbindliche Vorfahrtsschilder bevorzugen. Im Gegensatz zu Plack, der bislang keinerlei Beschwerden zu Ohren gekommen sind, sprechen ihn sehr wohl viele Radfahrer auf das Thema an.

Max Söllner