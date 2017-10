Reformationstag: Blick auf das Lutherjahr in Fürth

FÜRTH - Das Lutherjahr hat Fürth und dem Landkreis einen Veranstaltungsmarathon beschert. Mit dem Reformationstag steht am Dienstag ein Höhepunkt an. Anlass auch für eine Zwischenbilanz.

Bunt bemalte und beschriftete Holzstelen haben Workshopteilnehmer im Sommer auf der Hardhöhe geschaffen. Die 95 Glaubensbretter nehmen Bezug auf Luthers Thesen. Am Feiertag an diesem Dienstag wird die viel beachtete Ausstellung in Heilig Geist beendet. © Foto: Ute Baumann



Auch wenn nach dem Vorlauf hohe Erwartungen auf den Feiertag am Dienstag gerichtet sind, will Dekan Jörg Sichelstiel den Ball lieber flach halten. Statt von einem Höhepunkt spricht er eher von einem "vorläufigen Schlusspunkt". Wichtig für den Erfolg sind für ihn weniger die großen Zentralveranstaltungen als vielmehr die dezentrale Ausstrahlungskraft. Sichelstiel: "Entscheidend ist doch die Frage, wie sehr haben sich die Menschen von den Aktivitäten der Kirche bewegen lassen?"

Und die Wirkung hat in den Augen des Dekans nichts zu wünschen übrig gelassen. Sichelstiel führt das auf den Ideenreichtum und das Engagement der Mitwirkenden in den Kirchengemeinden zurück. Die Fülle der Veranstaltungen habe verschiedenste Interessen bedient und sei nicht darauf angelegt worden, dass man alle Events der Reihe nach besucht.

Die Feiern zum 500. Jahrestag von Luthers Thesenveröffentlichung als Startsignal der Reformation dienten in erster Linie dazu, herauszufinden, wo die Kirche steht: "Es geht eigentlich gar nicht um Luther, sondern darum, was Kirche heute ist. Da war der Fokus auf Luther manchmal fast hinderlich." Wichtig für Sichelstiel war der niederschwellige ökumenische Ansatz, dass man nicht gegen andere gefeiert hat, sondern mit ihnen.

Was Sichelstiel besonders bewegt hat, war der Umstand, dass die katholische Innenstadtgemeinde Unsere Liebe Frau ihren eigenen Sonntagsgottesdienst ausfallen ließ, um zum zentralen Open-Air-Gottesdienst mit dem EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm auf die Freiheit zu ziehen. Das sei "bahnbrechend" gewesen und eine schöne Fortsetzung der Fürther Spezialität des ökumenischen Schweigemahls: ein Abendmahl, das Katholiken und Protestanten wortlos praktizieren, um so das Verbot zu umgehen und eine Brücke zwischen den Konfessionen zu schlagen.

Ein armer Haufen?

Überhaupt ist dem Fürther Dekan nach der Großveranstaltung mit 2500 Teilnehmern ein Stein vom Herzen gefallen, hatte er doch schon befürchtet, dass sich nur wenige Gottesdienstbesucher auf der riesigen Fläche verlieren und nach außen hin signalisieren, "dass wir ein armer Haufen sind". Eingeschlagen habe auch der Gottesdienst für ökumenische Paare, eine Israelreise und eine Wallfahrt für beide Konfessionen. Daneben haben neue Veranstaltungsformate wie der Reformkiosk mit künstlerischen Beiträgen an der Auferstehungskirche viele Menschen angesprochen.

So sehr die positive Resonanz ihn auch freut: Dass dabei häufig der Wunsch nach Wiederholung laut wird, macht Sichelstiel ein wenig Angst. Dabei war in den Augen des Dekans nicht alles super. So hätte seiner Ansicht nach die diakonische Verantwortung durchaus stärker betont werden können. Einen Schlussstrich ziehen und so weitermachen wie bisher, das kommt für den Fürther Dekan nach dem Lutherjahr nicht in Frage. Vielmehr gelte es, die Impulse des Jubiläumsjahres im kirchlichen Alltag weiterzuentwickeln.

Programm am Dienstag

Anregungen vieler Art erhalten Kirchgänger am Dienstag. Im Mittelpunkt stehen in Fürth eine Podiumsdiskussion zum Spannungsfeld Kirche-Kunst um 11 Uhr in der Auferstehungskirche und um 19 Uhr ein Vortrag der Ökumene-Expertin Dorothea Sattler in St. Michael.

Mit dem Künstlergespräch feiert die Auferstehungskirche zugleich zwölf Jahre "Kunst und Kirche". Eine Fotoaktion zieht Bilanz aus neun Monaten Reformkiosk. Der Vortrag der Münsteraner Theologieprofessorin in St. Michael wiederum wird musikalisch umrahmt von Auszügen aus Johann Sebastian Bachs h-Moll-Messe. Kirchenmusikdirektorin Ingeborg Schilffarth dirigiert.

In Heilig Geist auf der Hardhöhe wird mit dem Gottesdienst um 9.30 Uhr die Finissage der Kunstaktion "95 Glaubensbretter" gefeiert. Wer es lieber deftig mag, kommt bei einem Mahl wie zu Luthers Zeiten im Anschluss an den Abendgottesdienst um 19 Uhr in der Tuchenbacher Friedenskirche auf seine Kosten. Zu einem ähnlich mittelalterlichen Büfett lädt nach dem ökumenischen Gottesdienst die Fürther Südstadtgemeinde St. Paul schon um 12 Uhr ein. Da gibt es selbstgebrautes Bier und ein Theaterstück von Hans Sachs.

Volker Dittmar