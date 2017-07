Rehe im Liebesrausch

OBERASBACH - Mancher wundert sich zurzeit über rätselhafte Muster im Kornfeld. Walter Schulte aus Oberasbach, Jagdberater für Fürth Stadt und Land im Auftrag der Fürther Kreisjägerschaft, gibt Entwarnung: Nicht Außerirdische verursachen die kreisrunden Naturphänomene, sondern liebestolle Rehe während der Paarungszeit. Autofahrer sollten jetzt auch tagsüber mit Wildwechsel über Straßen rechnen.

Das Risiko für Zusammenstöße von Autos und Rehen auf ländlichen Straßen steigt im Hochsommer enorm. Foto: Arno Burgi/dpa



Im Hochsommer steigt das Wildunfallrisiko. Schuld daran sind paarungsbereite Rehe in der Brunftzeit. Dem Liebesrausch verfallen, verfolgt der Rehbock seine Auserwählte, nicht nur in der Dämmerung, sondern auch tagsüber kilometerweit. Besonders hoch her geht es an heißen Tagen im Juli und August. Dann kreuzen Bock und Ricke vermehrt die Fahrbahn.

Der Jagdverband bittet alle Verkehrsteilnehmer, jetzt besonders vorsichtig zu fahren, um rechtzeitig bremsen zu können. Dies gilt speziell für unübersichtliche Straßenabschnitte entlang von Wäldern und Feldern. Lässt sich ein Zusammenstoß nicht vermeiden, sollte der Fahrer nicht versuchen auszuweichen, sondern bremsen und das Lenkrad festhalten.

Vor der Paarung treibt der Rehbock die Ricke oftmals im Kreis. In Getreidefeldern entstehen sogenannte "Hexenringe" niedergetrampelter Halme von 10 bis 30 Metern Durchmesser. Diese Naturphänomene weisen demnach weniger auf Besuch aus dem All, sondern vielmehr auf irdische Re(h)produktion hin.

