Reiseblog: Lilies Diary schwärmt von Fürth

FÜRTH - Wie wirkt Fürth auf eine Bloggerin, die die Welt bereist? Überraschend interessant und verspielt, wie es scheint. Bei den Reisetipps von "Lilies Diary" dürften selbst viele Fürther noch etwas entdecken, das sie in ihrer Stadt noch gar nicht kannten.

Spaziergang durch die Fürther Altstadt: Der Hosenrock, den sich Christine Neder im Welthaus kaufte, behielt sie gleich an. © Foto: Farina Kirmse



Einen Tag hatte Christine Neder in Fürth. Es war die letzte Station auf ihrer 14-Städte-in-14-Tagen-Tour durch Franken. Unterwegs war sie im Mai und Juni, in den vergangenen Wochen hat sie ihre Eindrücke niedergeschrieben, manches nachrecherchiert und für jede Stadt auf ihrem Blog "Lilies Diary" einen Reisebericht verfasst, mit vielen Fotos und Empfehlungen für Läden, Cafés, Ecken und Spaziergängen, die man nicht verpassen sollte.

Der Blog gehört zu den bekannteren Reiseblogs in Deutschland. Wer vorgestellt wird, darf sich also freuen. Allein auf Facebook hat "Lilies Diary" inzwischen 98.000 Fans. Mittlerweile schreibt hier ein ganzes Team – aber Franken hat sich die Gründerin, Christine Neder, selbst angesehen.

"Lasst euch von mir in die Stadt entführen, die leider immer noch ein bisschen im Schatten von Nürnberg und Erlangen steht – aber völlig zu unrecht", schreibt sie in ihrem Fürth-Beitrag. Mit ihren Nutzern teilt sie die Begeisterung für inhabergeführte Läden und Cafés, die mit Liebe gestaltet sind, für Trendiges, Selbstgemachtes, Hübsch-Designtes, Veganes, Nachhaltiges.

In Fürth wurde sie fündig – sogar mehr, als viele Fürther vermuten dürften. Karin Hirschmann-Schmidt von der Tourist-Info führte die Bloggerin an dem Tag herum und hatte offenbar das richtige Gespür. Unter Neders Tipps sind beispielsweise: CDs und finnische Kunst im Kioski (Hirschenstraße), Upcycling-Produkte im up!sala (Waagstraße), "Gute-Laune-Kosmetikprodukte" aus natürlichen Inhaltsstoffen in der Schleicherei (Karolinenstraße), Vasen und Schalen bei Bromme Keramik (Beethovenstraße), selbstgemachte Nudeln im Pastarello (Hirschenstraße), Eis auch für Veganer im Dolomiddi (Kaiserstraße) und "Kaffee, eine Zeitung und ein paar Sonnenstrahlen im Gesicht" auf der Dachterrasse der Innenstadtbibliothek.

Viel Raum für Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit war ein Schwerpunkt bei Neders Besuch. Beeindruckt ist sie, wie viel Fürth in dem Bereich zu bieten hat, allem voran das Welthaus. Die 31-Jährige, die selbst Modedesign studiert hat, hat sich dort über faire Mode informiert – ein Thema, das im Studium leider gefehlt habe. Vom Label Azadi, das Mädchen aus Zwangsarbeit befreit, kaufte sie einen Hosenrock.

Eine Liebeserklärung gibt es für den Laden "Lomyli" in der Maxstraße, in dem Grafikerin Sandra Frick eine eigene Kollektion von Postkarten und Büchlein sowie Produkte von Freunden verkauft. Das Spiel "Stadt, Land, Fluss" gibt es hier als "lebe, liebe, lache": Gesucht werden Dinge, die glücklich machen. Dem Blog zu urteilen, darf man dabei durchaus an Fürth denken.

