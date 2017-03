Reizgas-Attacke: Zirndorfer Realschule evakuiert

Rettungshubschrauber war vor Ort - 20 Schüler in Klinik eingeliefert - vor 1 Stunde

ZIRNDORF - Am Montagmorgen gab es in der Zirndorfer Realschule in der Jakob-Wassermann-Straße Riesenwirbel: Rund 80 Personen klagten über Beschwerden, nachdem Unbekannte Reizgas in dem Gebäudes versprüht hatten. Zwanzig Schüler mussten in ein Krankenhaus.

Seitdem sich das Reizgas im Schulhaus in Zirndorf am Montagmorgen verbreitet hat, klagen rund 70 Schüler über Beschwerden. © NEWS5 / Bauer



Seitdem sich das Reizgas im Schulhaus in Zirndorf am Montagmorgen verbreitet hat, klagen rund 70 Schüler über Beschwerden. Foto: NEWS5 / Bauer



Gegen 9 Uhr rief der Schulleiter der Jakob-Wassermann-Realschule bei der Polizei an - ein beißender Geruch hatte sich in dem Gebäude verbreitet. Zuerst gingen die Einsatzkräfte von einem Gastaustritt aus - das konnte aber bald ausgeschlossen werden, da die Schule nicht an das Gasnetz angschlossen ist, wie ein Pressesprecher der Polizei am Montagmorgen erklärte.

Die rund 950 Schüler wurden zügig evakuiert, 20 Kinder mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt klagten etwa 80 Schüler über Atemwegsbeschwerden wie Reizungen oder Husten. Die Feuerwehr durchlüftete das Schulgebäude sorgfältig, die Quelle des Gases konnte jedoch nicht festgestellt werden.

Der Unterricht wurde gegen 10 Uhr wieder aufgenommen. Das Gas wurde offenbar absichtlich in der Schule verbreitet. Dafür spricht laut Polizei, dass sich der Stoff in zwei unterschiedlichen Treppenhäusern befand, die weit voneinander entfernt liegen. Vor Ort war neben Einsatzkräften der Polizei, des Rettungsdienstes und der Feuerwehr auch ein Rettungshubschrauber. Die Polizei Zirndorf hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

als

Mail an die Redaktion