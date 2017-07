Reizgasattacke bei Spielhallenüberfall in Fürth

Maskierter Räuber verletzt zwei Menschen - Polizei sucht Zeugen - vor 1 Stunde

FÜRTH - Maskiert forderte er Geld: Beim Überfall auf eine Spielhalle in der westlichen Innenstadt wurden zwei Personen verletzt. Die Polizei sucht nun nach dem Täter.

Mit einem dunklen Tuch vor dem Gesicht und Handschuhen an den Händen betrat der Mann gegen 2 Uhr in der Nacht zum Montag die Spielhalle in der Mathildenstraße und verlangte Bargeld. Die Angestellte kam der Aufforderung allerdings nicht nach, woraufhin dieser Reizgas in Richtung der Frau und eines Gastes versprühte, wie es in der Polizeimitteilung weiter heißt. Beide mussten medizinisch versorgt werden.

Der Täter flüchtete ohne Profit und konnte auch durch die sofortige Fahndung nicht aufgespürt werden. Mit folgender Beschreibung sucht die Polizei nun nach dem Unbekannten:

Sein Alter wird auf etwa 20 bis 25 Jahre geschätzt, er ist schlank und sprach Hochdeutsch. Er trug einen grauen Kapuzenpullover mit einem Adidas-Logo im Brustbereich, blaue Jeans und dunkle Schuhe.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte die Spuren und übernahm die ersten Ermittlungen. Besucher der Spielhalle, die vor dem Eintreffen der Polizei gegangen sind, und andere Zeugen werden gebeten, Hinweise unter 0911/2112-3333 zu geben.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.