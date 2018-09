Reizthema Flächenfraß: Wir verlosen Karten für die Diskussion

Fürther Nachrichten führen Diskussion mit OB Jung, Grünen-Politiker und Bauexperten - vor 19 Minuten

FÜRTH - "Flächenfraß und Wohnungsnot: Wie verändert sich die Region?": Darüber diskutieren Politiker und Bauträger bei einem Forum dieser Zeitung im Vorfeld der Landtagswahl. Schauplatz ist an diesem Freitag um 20 Uhr die Stadthalle. Wir verlosen Freikarten!

In Bayern wird jedes Jahr eine Fläche versiegelt, die 6700 Fußballfelder umfasst. Die Grünen hatten ein Volksbegehren initiiert ("Betonflut eindämmen"), das im Juli aus rechtlichen Gründen vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof abgelehnt wurde. Doch der Zuspruch war mit mehr als 50.000 Unterschriften enorm.

Auf dem FN-Podium wird deshalb Martin Stümpfig Platz nehmen. Der Landtagsabgeordnete der Grünen und Fraktionssprecher für Energie und Klimaschutz ist einer der Initiatoren des gescheiterten Volksbegehrens. Politiker Nummer zwei: Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung.

Ruf nach mehr Wohnbau

Er kennt die Zwickmühle, in der viele Kommunen im Freistaat stecken. Die Bevölkerung wächst, Immobilienpreise und Mieten schießen in die Höhe. Begegnen müsste man dieser Nachfrage mit noch stärkerer Bautätigkeit, doch der Platz für neue Wohn- und Gewerbegebiete ist begrenzt, will man nicht auch noch das letzte bisschen Natur opfern.

Jung und Stümpfig werden auf Einladung der Fürther Nachrichten mit zwei Fachleuten der Immobilienwirtschaft diskutieren. Einer von ihnen ist Michael Peter, Gründer der P & P- Gruppe mit Sitz in Fürth. Der andere ist Hannes B. Erhardt, Leiter des bayernweit tätigen Evangelischen Siedlungswerks, das in Fürth mit der Bebauung des früheren Norma-Geländes an der Würzburger Straße ein Großprojekt vor Augen hat.

Es moderieren Verena Litz, stellvertretende Leiterin der Wirtschaftsredaktion dieser Zeitung, und Georg Körfgen, NN-Ressortleiter Region & Bayern. Eintrittspreis: 10 Euro, mit Zeitungs-Abo-Card (ZAC) 6 Euro. Karten gibt es in der FN-Geschäftsstelle (Schwabacher Straße 106).

Für die Veranstaltung am Freitag, 14. September um 20 Uhr in der Fürther Stadthalle verlosen wir Freikarten. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 13. September um 14 Uhr.

