Rekordwert: Kinder drängen in die Fürther Schulen

Zahl der Erstklässler hoch wie nie — Weitere Sanierungen sind in Planung - vor 3 Minuten

FÜRTH - Während mancherorts Schulen schließen müssen, weil es zu wenige Schüler gibt, steigt ihre Zahl in Fürth seit Jahren an. An Grund- und Mittelschulen werden heuer 295 Schüler mehr unterrichtet als vergangenes Schuljahr. Und es könnten noch mehr werden.

Ruhe vor dem Sturm: Noch genießen Ulrike Merkel, Leiterin des staatlichen Schulamts, Christian Boeder (links), Rektor der Rosenschule, und Bürgermeister Markus Braun die Stille in der frisch sanierten Rosenschule. © Foto: Edgar Pfrogner



Die meisten Fürther Schulhäuser sind noch nahezu verwaist sind, doch an der Rosenschule in der westlichen Innenstadt herrscht hektische Betriebsamkeit. Zahlreiche Handwerker wuseln durchs Haus, um beispielsweise die Treppenstufen zu belegen, die Fußbodenleisten anzubringen und die zahllosen Kisten aus den Fluren wenigstens in die Klassenzimmer zu räumen.

Erheblich ruhiger ist es in der Mensa der Schule, die im an den Pausenhof angrenzenden Spielhaus untergebracht ist. Dass Bürgermeister Markus Braun diesen Ort ausgewählt hat, um über die Schülerzahlen für das kommende Schuljahr zu reden, ist kein Zufall.

Zwar ist die 6,4 Millionen Euro teure Sanierung der Rosenschule abgeschlossen, aber Baumaßnahmen an weiteren Schulen laufen oder stehen unmittelbar bevor. Sie seien, so Braun dringend notwendig. Denn: In Fürth steigen die Schülerzahlen seit Jahren an. Während sie in anderen Regionen Bayerns konstant bleiben oder sogar sinken, verzeichnet die Kleeblattstadt die höchste Schülerzahl seit zehn Jahren. 6180 Grund- und Mittelschüler starten am Dienstag in ein neues Schuljahr — 295 mehr als 2015/16. Für 1051 Erstklässler beginnt der Ernst des Lebens, das ist ein neuer Spitzenwert, der, so Braun, nicht nur auf die Neubürger in Fürth zurückzuführen ist, sondern auf einen Anstieg der Geburten in den vergangenen Jahren.

Gestiegen ist auch wieder die Zahl der Kinder, die über den Unterricht hinaus betreut werden. 3895 Schüler gehen in den Hort oder eine Ganztagsbetreuung — 100 mehr als im Vorjahr. Auch diese Entwicklung erfordert laut Braun die eine oder andere bauliche Maßnahme. Geplant ist etwa der Ausbau der Grundschule Unterfarrnbach mit einem Ganztagesschulangebot sowie die Einrichtung einer Zentralmensa in der Südstadt.

Einrichtungen wie diese könnten auch einmal jenen Kindern zugute kommen, die momentan erst noch die Sprache ihres neuen Heimatlandes lernen müssen. Rund 40 Prozent der Fürther Schulanfänger haben einen Migrationshintergrund. Damit sie sich möglichst schnell zurechtfinden und integriert werden können, besuchen sie so genannte Übergangsklassen. 29 von ihnen wird es an den Grund- und Mittelschulen geben, zwei mehr als vergangenes Jahr. An dem Berufsschulen werden es 17 sein.

In Stein gemeißelt ist die Zahl allerdings nicht. Ulrike Merkel, Leiterin des staatlichen Schulamts in Fürth, rechnet damit, dass es noch mehr Bedarf an diesen Klassen geben könnte. Bang ist ihr deshalb nicht: "Wir haben extra so geplant, dass jede Ü-Klasse noch Kapazitäten frei hat."

Gwendolyn Kuhn