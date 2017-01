Restmüll aus dem Landkreis geht nach Nürnberg

Verbrennungsanlage steht noch bis 2037 zur Verfügung - vor 1 Stunde

ZIRNDORF - In Sachen Mülltrennung sind die Landkreisbürger spitze. Doch ein Teil bleibt immer noch für die Restmülltonne übrig, und der wird auch weiterhin in der Nürnberger Verbrennungsanlage (MVA) entsorgt.

Der Restmüll aus dem Landkreis wird in der Nürnberger Verbrennungsanlage entsorgt. © Harald Munzinger



Es war eigentlich nur eine Formalie, der der Umwelt- und Verkehrsausschuss des Kreises zustimmte. Wie der Landkreis Nürnberger Land und die Städte Fürth und Schwabach entsorgt auch der Landkreis Fürth den Restmüll thermisch.

Tolle Recyclingquote

Bei 75 Prozent, sagte der Leiter der Abfallwirtschaft im Kreis Günter Müller im Ausschuss, liege im Landkreis die Recyclingquote. Mehr sei fast nicht machbar.

Die Verbrennung des restlichen Abfalls in Nürnberg ist nun bis ins Jahr 2037 gesichert. Was danach geschieht, ist heute noch offen, weil in zwei Jahrzehnten die MVA vermutlich ihre Altersgrenze erreicht haben wird. Wie Landrat Matthias Dießl berichtete, sei die Entsorgung in Nürnberg wegen der zentralen Lage begehrt. Es gebe etliche Anfragen anderer Kreise und Kommunen, die dort auch ihren Restmüll verbrennen lassen möchten.

Beate Dietz