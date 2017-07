Restplätze für mehr Ferienspaß

Angebote für Zirndorfer Kinder: Sport, Ausflüge und Kreatives - vor 48 Minuten

ZIRNDORF - Noch gibt es einige Restplätze im Zirndorfer Sommerferienpogramm. Ausflüge, Sportliches und Kreatives warten auf Interessenten, die sich erst in letzter Minute entschließen.

Eine Wallensteinführung für Kinder in Zirndorf ist eine der Unternehmungen, die Kinder in den Sommerferien mitmachen können. © Foto: Städtisches Museum Zirndorf



Tagesexkursionen sind nach Lauf mit der Aktion "Bauer, Müller, Bäcker – Altes Handwerk ganz nah", in den Wildpark Bad Mergentheim und zum "Tiefen Stollen" in Aalen mit anschließendem Besuch des Schwabenparks möglich.

Geschicklichkeit ist beim Zwei-Tages-Angebot "Diabolo – Fantastische Welt des Trick- und Jonglagespiels" gefragt. Weiter kann man an einer "Waldentdeckertour" im Zirndorfer Stadtwald, einer Quizwanderung mit dem Wanderverein Alte Veste, einer Wallensteinführung für Kinder und einer Kinderstadtrallye mit dem Zirndorfer Museum teilnehmen.

Ausflüge in die nähere Umgebung gehen in das Fürther Rundfunkmuseum, dort wird mit "Das Gespensterschloss" ein Hörspiel selbstgemacht. Ein weiterer Trip führt nach Nürnberg in die alte Bäckerei im Kindermuseum.

Kreative Künstler werden noch für Bastelkurse "Handlettering – Bilder mit Buchstaben", Kunst mit alten Büchern und für einen Malkurs mit Erdfarben gesucht. Sportlich betätigen kann man sich beim Boulespielen mit dem Deutsch-Französischen Freundeskreis, Tischtennis beim SV Weiherhof oder bei einem Bühnentanz-Choreographie-Workshop.

Auskünfte im Kulturamt der Stadt Zirndorf, Tel. (09 11) 9 60 01 08. Aktuelle Übersicht der Restplätze im Internet unter www.sommerferien.zirndorf.de

